https://ria.ru/20240227/kaliningrad-1929809750.html

Сенатор прокомментировал слова посла Литвы о нейтрализации Калининграда

Сенатор прокомментировал слова посла Литвы о нейтрализации Калининграда - РИА Новости, 27.02.2024

Сенатор прокомментировал слова посла Литвы о нейтрализации Калининграда

Литовские политики постоянно ищут повод виртуально "повоевать" с Калининградом на фоне отсутствия хороших новостей у себя в стране, жаль, что Швеция позволила... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T16:02

2024-02-27T16:02

2024-02-27T16:02

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александр шендерюк-жидков

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Литовские политики постоянно ищут повод виртуально "повоевать" с Калининградом на фоне отсутствия хороших новостей у себя в стране, жаль, что Швеция позволила втянуть себя в игру со стороны младших прибалтийских партнёров, сказал РИА Новости сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков. Посол Литвы в Швеции и бывший глава МИД страны Линас Линкявичюс пригрозил "нейтрализовать" Калининград, если Россия бросит вызов НАТО. "Очень характерно, что подобные заявления делают не сами шведские власти, а литовские дипломаты. Впрочем, не удивительно, ведь каждый новый повод используется литовскими политиками, чтобы напомнить о себе", - отметил Шендерюк-Жидков. И так как внутренних позитивных поводов очень мало, то "виртуально воевать с Калининградом стало в литовской политике уже привычкой", добавил парламентарий. "Мы в Калининграде, к сожалению, к этому привыкли и не обращаем внимания", - сказал Шендерюк-Жидков. По его словам, "жаль лишь только, что некогда нейтральная Швеция своими непродуманными действиями по вступлению в НАТО втянула себя в эту политическую игру со стороны младших прибалтийских партнёров".

https://ria.ru/20231023/more-1904635928.html

https://ria.ru/20240227/ukraina-1929672571.html

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в мире, калининград, александр шендерюк-жидков, нато, линас линкявичюс, литва, швеция