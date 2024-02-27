https://ria.ru/20240227/kaliningrad-1929809750.html
Сенатор прокомментировал слова посла Литвы о нейтрализации Калининграда
Сенатор прокомментировал слова посла Литвы о нейтрализации Калининграда - РИА Новости, 27.02.2024
Сенатор прокомментировал слова посла Литвы о нейтрализации Калининграда
Литовские политики постоянно ищут повод виртуально "повоевать" с Калининградом на фоне отсутствия хороших новостей у себя в стране, жаль, что Швеция позволила... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T16:02
2024-02-27T16:02
2024-02-27T16:02
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Литовские политики постоянно ищут повод виртуально "повоевать" с Калининградом на фоне отсутствия хороших новостей у себя в стране, жаль, что Швеция позволила втянуть себя в игру со стороны младших прибалтийских партнёров, сказал РИА Новости сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков. Посол Литвы в Швеции и бывший глава МИД страны Линас Линкявичюс пригрозил "нейтрализовать" Калининград, если Россия бросит вызов НАТО. "Очень характерно, что подобные заявления делают не сами шведские власти, а литовские дипломаты. Впрочем, не удивительно, ведь каждый новый повод используется литовскими политиками, чтобы напомнить о себе", - отметил Шендерюк-Жидков. И так как внутренних позитивных поводов очень мало, то "виртуально воевать с Калининградом стало в литовской политике уже привычкой", добавил парламентарий. "Мы в Калининграде, к сожалению, к этому привыкли и не обращаем внимания", - сказал Шендерюк-Жидков. По его словам, "жаль лишь только, что некогда нейтральная Швеция своими непродуманными действиями по вступлению в НАТО втянула себя в эту политическую игру со стороны младших прибалтийских партнёров".
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в мире, калининград, александр шендерюк-жидков, нато, линас линкявичюс, литва, швеция
В мире, Калининград, Александр Шендерюк-Жидков, НАТО, Линас Линкявичюс, Литва, Швеция
Сенатор прокомментировал слова посла Литвы о нейтрализации Калининграда
Шендерюк-Жидков: Литва постоянно ищет повод виртуально повоевать с Калининградом
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Литовские политики постоянно ищут повод виртуально "повоевать" с Калининградом на фоне отсутствия хороших новостей у себя в стране, жаль, что Швеция позволила втянуть себя в игру со стороны младших прибалтийских партнёров, сказал РИА Новости сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.
Посол Литвы в Швеции и бывший глава МИД страны Линас Линкявичюс пригрозил "нейтрализовать" Калининград, если Россия бросит вызов НАТО.
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"Очень характерно, что подобные заявления делают не сами шведские власти, а литовские дипломаты. Впрочем, не удивительно, ведь каждый новый повод используется литовскими политиками, чтобы напомнить о себе", - отметил Шендерюк-Жидков.
И так как внутренних позитивных поводов очень мало, то "виртуально воевать с Калининградом стало в литовской политике уже привычкой", добавил парламентарий. "Мы в Калининграде, к сожалению, к этому привыкли и не обращаем внимания", - сказал Шендерюк-Жидков.
По его словам, "жаль лишь только, что некогда нейтральная Швеция своими непродуманными действиями по вступлению в НАТО втянула себя в эту политическую игру со стороны младших прибалтийских партнёров".
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