https://ria.ru/20240227/kabeli-1929685958.html

Хуситы повредили подводные кабели, связывающие Европу и Азию, пишут СМИ

Хуситы повредили подводные кабели, связывающие Европу и Азию, пишут СМИ - РИА Новости, 27.02.2024

Хуситы повредили подводные кабели, связывающие Европу и Азию, пишут СМИ

Йеменские хуситы повредили четыре подводных кабеля, которые связывают Европу, Восточную Азию, Африку и арабские страны, пишет израильское издание Globes. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T07:20

2024-02-27T07:20

2024-02-27T11:09

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европа

азия

индия

красное море

персидский залив

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Йеменские хуситы повредили четыре подводных кабеля, которые связывают Европу, Восточную Азию, Африку и арабские страны, пишет израильское издание Globes."Четыре подводных коммуникационных кабеля были повреждены в Красном море между Джеддой в Саудовской Аравии и Джибути в Восточной Африке", — говорится в статье.Издание утверждает, что за атакой стоит йеменское движение "Ансар Алла", но не приводит никаких подтверждений и не ссылается ни на какие конкретные источники. Когда была совершена атака, также не уточняется.По информации Globes, поврежденные коммуникации принадлежат компаниям AAE-1, Seacom, EIG and TGN. Авария привела к серьезным сбоям в Сети, сильнее всех пострадали пользователи из государств Персидского залива и Индии. Но ущерб называется в статье некритичным, так как через регион проходят другие кабели, соединяющие те же страны.Ремонт кабелей займет не менее восьми недель и сопряжен с риском атак со стороны хуситов, заключает издание.Хуситы, контролирующие большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.При этом в движении "Ансар Алла" заявляли, что так они помогают палестинцам, а их действия не мешают свободе судоходства в Красном море. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали Вашингтон, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.В ответ США и Великобритания с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240213/chay-1926991255.html

https://ria.ru/20240219/sudno-1928191925.html

европа

азия

индия

красное море

персидский залив

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в мире, европа, азия, индия, красное море, персидский залив, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене