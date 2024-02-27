Хуситы повредили подводные кабели, связывающие Европу и Азию, пишут СМИ
Globes: хуситы повредили подводные интернет-кабели, связывающие Европу и Азию
© AP PhotoБойцы-хуситы
© AP Photo
Бойцы-хуситы. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Йеменские хуситы повредили четыре подводных кабеля, которые связывают Европу, Восточную Азию, Африку и арабские страны, пишет израильское издание Globes.
"Четыре подводных коммуникационных кабеля были повреждены в Красном море между Джеддой в Саудовской Аравии и Джибути в Восточной Африке", — говорится в статье.
Издание утверждает, что за атакой стоит йеменское движение "Ансар Алла", но не приводит никаких подтверждений и не ссылается ни на какие конкретные источники. Когда была совершена атака, также не уточняется.
По информации Globes, поврежденные коммуникации принадлежат компаниям AAE-1, Seacom, EIG and TGN. Авария привела к серьезным сбоям в Сети, сильнее всех пострадали пользователи из государств Персидского залива и Индии. Но ущерб называется в статье некритичным, так как через регион проходят другие кабели, соединяющие те же страны.
Ремонт кабелей займет не менее восьми недель и сопряжен с риском атак со стороны хуситов, заключает издание.
Хуситы, контролирующие большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
При этом в движении "Ансар Алла" заявляли, что так они помогают палестинцам, а их действия не мешают свободе судоходства в Красном море. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали Вашингтон, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
В ответ США и Великобритания с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.