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Хуситы повредили подводные кабели, связывающие Европу и Азию, пишут СМИ - РИА Новости, 27.02.2024
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07:20 27.02.2024 (обновлено: 11:09 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/kabeli-1929685958.html
Хуситы повредили подводные кабели, связывающие Европу и Азию, пишут СМИ
Хуситы повредили подводные кабели, связывающие Европу и Азию, пишут СМИ - РИА Новости, 27.02.2024
Хуситы повредили подводные кабели, связывающие Европу и Азию, пишут СМИ
Йеменские хуситы повредили четыре подводных кабеля, которые связывают Европу, Восточную Азию, Африку и арабские страны, пишет израильское издание Globes. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T07:20
2024-02-27T11:09
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Йеменские хуситы повредили четыре подводных кабеля, которые связывают Европу, Восточную Азию, Африку и арабские страны, пишет израильское издание Globes."Четыре подводных коммуникационных кабеля были повреждены в Красном море между Джеддой в Саудовской Аравии и Джибути в Восточной Африке", — говорится в статье.Издание утверждает, что за атакой стоит йеменское движение "Ансар Алла", но не приводит никаких подтверждений и не ссылается ни на какие конкретные источники. Когда была совершена атака, также не уточняется.По информации Globes, поврежденные коммуникации принадлежат компаниям AAE-1, Seacom, EIG and TGN. Авария привела к серьезным сбоям в Сети, сильнее всех пострадали пользователи из государств Персидского залива и Индии. Но ущерб называется в статье некритичным, так как через регион проходят другие кабели, соединяющие те же страны.Ремонт кабелей займет не менее восьми недель и сопряжен с риском атак со стороны хуситов, заключает издание.Хуситы, контролирующие большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.При этом в движении "Ансар Алла" заявляли, что так они помогают палестинцам, а их действия не мешают свободе судоходства в Красном море. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали Вашингтон, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.В ответ США и Великобритания с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240213/chay-1926991255.html
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в мире, европа, азия, индия, красное море, персидский залив, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Европа, Азия, Индия, Красное море, Персидский залив, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
Хуситы повредили подводные кабели, связывающие Европу и Азию, пишут СМИ

Globes: хуситы повредили подводные интернет-кабели, связывающие Европу и Азию

© AP PhotoБойцы-хуситы
Бойцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© AP Photo
Бойцы-хуситы. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Йеменские хуситы повредили четыре подводных кабеля, которые связывают Европу, Восточную Азию, Африку и арабские страны, пишет израильское издание Globes.
"Четыре подводных коммуникационных кабеля были повреждены в Красном море между Джеддой в Саудовской Аравии и Джибути в Восточной Африке", — говорится в статье.
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Издание утверждает, что за атакой стоит йеменское движение "Ансар Алла", но не приводит никаких подтверждений и не ссылается ни на какие конкретные источники. Когда была совершена атака, также не уточняется.
По информации Globes, поврежденные коммуникации принадлежат компаниям AAE-1, Seacom, EIG and TGN. Авария привела к серьезным сбоям в Сети, сильнее всех пострадали пользователи из государств Персидского залива и Индии. Но ущерб называется в статье некритичным, так как через регион проходят другие кабели, соединяющие те же страны.
Ремонт кабелей займет не менее восьми недель и сопряжен с риском атак со стороны хуситов, заключает издание.
Хуситы, контролирующие большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
При этом в движении "Ансар Алла" заявляли, что так они помогают палестинцам, а их действия не мешают свободе судоходства в Красном море. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали Вашингтон, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
В ответ США и Великобритания с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
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