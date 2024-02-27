https://ria.ru/20240227/izrail-1929671643.html

Израиль сменил стратегию в переговорах по заложникам, пишут СМИ

Израиль сменил стратегию в переговорах по заложникам, пишут СМИ - РИА Новости, 27.02.2024

Израиль сменил стратегию в переговорах по заложникам, пишут СМИ

Израиль сменил стратегию в переговорах об освобождении заложников, находящихся в плену палестинского движения ХАМАС, и демонстрирует готовность обменять на них... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T00:59

2024-02-27T00:59

2024-02-27T00:59

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

сектор газа

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Израиль сменил стратегию в переговорах об освобождении заложников, находящихся в плену палестинского движения ХАМАС, и демонстрирует готовность обменять на них видных палестинских заключенных, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на источники. "В рамках важного сдвига (в политике переговоров об освобождении пленников ХАМАС - ред.) израильские переговорщики сигнализировали о том, что Израиль мог бы освободить группу видных заключенных палестинцев, которые отбывают длительные тюремные сроки, в обмен на свободу некоторых заложников-израильтян, которые все еще находятся в Газе", - пишет издание со ссылкой на неназванных официальных лиц. По информации газеты, израильская сторона в частном порядке согласилась с предложением американских переговорщиков об обмене пяти военнослужащих-израильтянок, находящихся в плену ХАМАС, на 15 палестинцев, отбывающих сроки по обвинениям, связанным с терроризмом. Отмечается, что в рамках предложения США планируется освобождение 40 из приблизительно 100 пленников ХАМАС, среди них будут женщины, раненые и пожилые. Как пишет издание, Израиль еще не заявлял о смене стратегии в переговорах на официальном уровне. ХАМАС пока не отреагировал на предложение. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 29 тысяч, пострадали более 70 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240226/konflikt-1915630213.html

https://radiosputnik.ru/20240223/gaza-1929142752.html

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа