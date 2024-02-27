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Рекордную численность ирбисов зафиксировали в Республике Алтай

Рекордную численность ирбисов зафиксировали в Республике Алтай - РИА Новости, 27.02.2024

Рекордную численность ирбисов зафиксировали в Республике Алтай

По итогам первого этапа ежегодного всероссийского учета снежного барса, который завершился в Республике Алтай в кластере "Аргут" Сайлюгемского нацпарка, удалось РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T16:52

2024-02-27T16:52

2024-02-27T16:53

республика алтай

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

россия

животные

дикие животные

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. По итогам первого этапа ежегодного всероссийского учета снежного барса, который завершился в Республике Алтай в кластере "Аргут" Сайлюгемского нацпарка, удалось обнаружить самую большую группировку ирбисов в России – рекордные 24 особи, сообщили в Межрегиональной Ассоциации "Центр по изучению и сохранению снежного барса "Ирбис". "В рамках первого этапа работали 11 человек, разделенные на три группы. За время работы было проверено 39 ловушек, собраны данные по численности козерога. В один из дней нам удалось встретить свежий след снежного барса, по которому мы шли шесть километров вдоль долины реки, после чего ирбис ушел вверх по склону. С учетом текущих погодных условий это стало возможным благодаря Международной Ассоциации "Ирбис", которая обеспечила доставку группы воздушным транспортом. Помимо анализа фотоловушек, нам удалось установить четыре новые камеры и произвести визуальный учет" – отметил заместитель директора Сайлюгемского национального парка Денис Гуляев, слова которого приводятся в сообщении. Первый этап учета осложнялся природно-климатическими условиями, местами высота снежного покрова достигала полутора метров. Помимо этого, сложности возникали при переправе через реки, поскольку местами лед стал не полностью и участникам экспедиции приходилось строить мосты и переправы. Также в этом году учет численности и состояния популяции снежного барса пройдет еще в трех регионах России – в Республиках Тыва, Бурятия и Красноярском крае с февраля по март. Такой план предварительно согласовали участники межрегионального совещания "Опыт изучения и сохранения снежного барса в России, Монголии и Киргизии". Полномасштабный учет численности и состояния снежного барса проходит в России с 2015 года. Специалисты работают по одной методике, которая в 2018 году была официально утверждена Минприроды РФ в рамках программы мониторинга снежного барса в РФ. Для учета численности и состояния ирбиса специалисты применяют: мониторинг с помощью фото и видеоловушек, тропление зверей по следам, молекулярно-генетический анализ биологических образцов (шерсти, экскрементов). Параллельно ведется учет численности сибирского горного козла – главной добычи снежного барса, напомнили в Ассоциации. Там добавили, что в России снежный барс обитает в Алтайско-Саянской горной стране. Его численность в среднем определяют в 70-90 особей. Ирбис стал вторым видом больших кошек после амурских тигров, для которых планируется повысить эффективность охранных мероприятий.

https://ria.ru/20240208/astragal-1926090050.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

республика алтай, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия, животные, дикие животные, защита животных