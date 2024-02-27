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Фотоловушка на Алтае зафиксировала брачный зов снежного барса
Фотоловушка на Алтае зафиксировала брачный зов снежного барса - РИА Новости, 27.02.2024
Фотоловушка на Алтае зафиксировала брачный зов снежного барса
Брачный зов снежного барса впервые зафиксировала фотоловушка в Республике Алтай, сообщают в Сайлюгемском нацпарке. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T20:26
2024-02-27T20:26
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БАРНАУЛ, 27 фев — РИА Новости. Брачный зов снежного барса впервые зафиксировала фотоловушка в Республике Алтай, сообщают в Сайлюгемском нацпарке. "Снежный барс на видео призывает партнера, в горах такой крик разносится на много километров, так самки и самцы ищут друг друга, кроме того, кошачьи оставляют мочевые метки на скалах и земле, чтобы обозначить присутствие поблизости. Ранее на Алтае фотоловушки ни разу не фиксировали брачный зов снежных барсов", — говорится в сообщении. Видео засняла видеоловушка Сайлюгемского нацпарка в долине реки Аргут.
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Фотоловушка на Алтае зафиксировала брачный зов снежного барса
Фотоловушка на Алтае впервые зафиксировала брачный зов ирбиса
БАРНАУЛ, 27 фев — РИА Новости.
Брачный зов снежного барса впервые зафиксировала фотоловушка в Республике Алтай, сообщают в Сайлюгемском нацпарке
.
"Снежный барс на видео призывает партнера, в горах такой крик разносится на много километров, так самки и самцы ищут друг друга, кроме того, кошачьи оставляют мочевые метки на скалах и земле, чтобы обозначить присутствие поблизости. Ранее на Алтае фотоловушки ни разу не фиксировали брачный зов снежных барсов", — говорится в сообщении.
Видео засняла видеоловушка Сайлюгемского нацпарка в долине реки Аргут.