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Экс-депутата Госдумы Гудкова* заочно арестовали за фейки об армии - РИА Новости, 27.02.2024
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11:46 27.02.2024 (обновлено: 12:05 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/gudkov-1929729967.html
Экс-депутата Госдумы Гудкова* заочно арестовали за фейки об армии
Экс-депутата Госдумы Гудкова* заочно арестовали за фейки об армии - РИА Новости, 27.02.2024
Экс-депутата Госдумы Гудкова* заочно арестовали за фейки об армии
Хорошевский суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова* по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T11:46
2024-02-27T12:05
происшествия
россия
дмитрий гудков
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Хорошевский суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова* по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу Гудкова Д.Г.* Срок исчисляется с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ", - сказала собеседница агентства. Политика обвиняют по части 2 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической или другой ненависти), по которой грозит до 10 лет лишения свободы. В конце декабря МВД объявило уехавшего за рубеж Гудкова* в розыск. В феврале 2023 года Минюст включил Гудкова* в реестр иноагентов. По данным ведомства, он призывал снабжать Украину оружием, обкладывать Россию санкциями, участвовал в качестве эксперта на информационных площадках иностранных структур.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20240215/konfiskatsiya-1927433343.html
https://ria.ru/20240221/inoagenty-1928857222.html
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происшествия, россия, дмитрий гудков , украина
Происшествия, Россия, Дмитрий Гудков , Украина
Экс-депутата Госдумы Гудкова* заочно арестовали за фейки об армии

Бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова заочно арестовали за фейки о ВС РФ

© РИА Новости / Константин Родиков | Перейти в медиабанкДмитрий Гудков
Дмитрий Гудков - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Константин Родиков
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Дмитрий Гудков. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Хорошевский суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова* по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу Гудкова Д.Г.* Срок исчисляется с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ", - сказала собеседница агентства.
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Политика обвиняют по части 2 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической или другой ненависти), по которой грозит до 10 лет лишения свободы.
В конце декабря МВД объявило уехавшего за рубеж Гудкова* в розыск.
В феврале 2023 года Минюст включил Гудкова* в реестр иноагентов. По данным ведомства, он призывал снабжать Украину оружием, обкладывать Россию санкциями, участвовал в качестве эксперта на информационных площадках иностранных структур.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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