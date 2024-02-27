https://ria.ru/20240227/gudkov-1929729967.html

Экс-депутата Госдумы Гудкова* заочно арестовали за фейки об армии

Экс-депутата Госдумы Гудкова* заочно арестовали за фейки об армии - РИА Новости, 27.02.2024

Экс-депутата Госдумы Гудкова* заочно арестовали за фейки об армии

Хорошевский суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова* по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T11:46

2024-02-27T11:46

2024-02-27T12:05

происшествия

россия

дмитрий гудков

украина

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Хорошевский суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова* по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу Гудкова Д.Г.* Срок исчисляется с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ", - сказала собеседница агентства. Политика обвиняют по части 2 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической или другой ненависти), по которой грозит до 10 лет лишения свободы. В конце декабря МВД объявило уехавшего за рубеж Гудкова* в розыск. В феврале 2023 года Минюст включил Гудкова* в реестр иноагентов. По данным ведомства, он призывал снабжать Украину оружием, обкладывать Россию санкциями, участвовал в качестве эксперта на информационных площадках иностранных структур.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20240215/konfiskatsiya-1927433343.html

https://ria.ru/20240221/inoagenty-1928857222.html

россия

украина

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, дмитрий гудков , украина