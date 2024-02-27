https://ria.ru/20240227/germaniya-1929727082.html

"Война с Россией". В Германии пришли в ужас от заявления Макрона

"Война с Россией". В Германии пришли в ужас от заявления Макрона - РИА Новости, 27.02.2024

"Война с Россией". В Германии пришли в ужас от заявления Макрона

Читатели Welt осудили президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего о возможности направить войска европейских стран на Украину. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T11:35

2024-02-27T11:35

2024-02-27T11:35

украина

россия

франция

эммануэль макрон

константин гаврилов

евросоюз

нато

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Читатели Welt осудили президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего о возможности направить войска европейских стран на Украину."Схема рабочая, все правильно, Третья мировая все ближе", — съязвил пользователь."Если бы тем, кто хочет отправить других на фронт, пришлось бы идти туда самим, конфликт закончился бы завтра", — заявил другой."Они хотят большой войны!" — ужаснулся третий."Виноваты все, кто выступает за отправку войск НАТО на Украину. Это вообще не должно было рассматриваться как вариант", — упрекнул читатель."Это не очень хорошая идея, это означало бы прямое вступление в войну с Россией. Последствия были бы непредсказуемыми", — заключили в дискуссии.Накануне президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед журналистами по итогам конференции по поддержке Украины в Париже, заявил, что лидеры западных стран обсуждают возможность отправки войск на Украину, но консенсуса не достигли. Макрон также назвал необходимым нанести поражение России для выгоды Европе. Он сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия.Москва считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.Как заявлял РИА Новости глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией.

https://ria.ru/20240227/makron-1929724113.html

https://ria.ru/20240227/makron-1929690519.html

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украина, россия, франция, эммануэль макрон, константин гаврилов, евросоюз, нато