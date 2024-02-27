https://ria.ru/20240227/fitso-1929710477.html
Премьер Словакии рассказал, что его удивило на конференции по Украине
Премьер Словакии рассказал, что его удивило на конференции по Украине - РИА Новости, 27.02.2024
Премьер Словакии рассказал, что его удивило на конференции по Украине
Премьер Словакии Роберт Фицо, комментируя прошедшую в Париже конференцию по Украине, заявил, что атмосфера была "военной", не высказано ни одного слова о мире,... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T10:37
2024-02-27T10:37
2024-02-27T10:44
специальная военная операция на украине
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БРАТИСЛАВА, 27 фев - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо, комментируя прошедшую в Париже конференцию по Украине, заявил, что атмосфера была "военной", не высказано ни одного слова о мире, а среди западных стран есть те, кто готов отправить своих солдат на Украину. "Я могу прокомментировать атмосферу, которая была на этой встрече. Она была военной: любой ценой поддерживать войну, любой ценой сделать все, чтобы эта война продолжалась. Я был очень удивлен, что не было ни одного слова о каком-нибудь плане о мире или о какой-нибудь инициативе о мире. Да, я могу подтвердить, что есть страны, которые готовы отправить своих собственных солдат на Украину, есть страны, которые говорят: "никогда", к ним относится и Словакия, а есть страны, которые говорят, что это предложения следует обдумать", - сказал Фицо в своем видеообращении, опубликованном по итогам его визита на конференцию по поддержке Украины в Париже. Ранее Фицо заявил, что ряд стран НАТО и ЕС обдумывают возможность на основе двусторонних договоренностей направить своих военных на Украину. По его мнению, это повлечет эскалацию конфликта. Фицо заявил, что Братислава на такой шаг не пойдет. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее говорил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, словакия, роберт фицо, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Словакия, Роберт Фицо, НАТО, Евросоюз
Премьер Словакии рассказал, что его удивило на конференции по Украине
Фицо: на парижской конференции по Украине не прозвучало ни слова о мире
БРАТИСЛАВА, 27 фев - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо, комментируя прошедшую в Париже конференцию по Украине, заявил, что атмосфера была "военной", не высказано ни одного слова о мире, а среди западных стран есть те, кто готов отправить своих солдат на Украину.
"Я могу прокомментировать атмосферу, которая была на этой встрече. Она была военной: любой ценой поддерживать войну, любой ценой сделать все, чтобы эта война продолжалась. Я был очень удивлен, что не было ни одного слова о каком-нибудь плане о мире или о какой-нибудь инициативе о мире. Да, я могу подтвердить, что есть страны, которые готовы отправить своих собственных солдат на Украину, есть страны, которые говорят: "никогда", к ним относится и Словакия, а есть страны, которые говорят, что это предложения следует обдумать", - сказал Фицо в своем видеообращении, опубликованном по итогам его визита на конференцию по поддержке Украины в Париже.
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Ранее Фицо заявил, что ряд стран НАТО
и ЕС
обдумывают возможность на основе двусторонних договоренностей направить своих военных на Украину. По его мнению, это повлечет эскалацию конфликта. Фицо заявил, что Братислава на такой шаг не пойдет.
Президент Франции Эммануэль Макрон
ранее говорил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.
Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене
по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
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