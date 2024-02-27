https://ria.ru/20240227/finansirovanie-1929841617.html
Фрадков: прямые инвестиции являются основным источником финансирования МСП
Фрадков: прямые инвестиции являются основным источником финансирования МСП - РИА Новости, 27.02.2024
Фрадков: прямые инвестиции являются основным источником финансирования МСП
Предприниматели в секторе МСП считают основным источником финансирования своей деятельности акционерный капитал, а не кредитные средства, сообщил председатель... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T18:15
2024-02-27T18:15
2024-02-27T18:15
петр фрадков
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Предприниматели в секторе МСП считают основным источником финансирования своей деятельности акционерный капитал, а не кредитные средства, сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков, выступая на пленарной сессии "Предпринимательство в России: достижение сектора" в рамках Дня предпринимательства на выставке-форуме "Россия". "Данные Индекса RSBI показывают, что основным источником финансирования компаний в секторе МСП выступают прямые инвестиции от акционеров бизнеса и инвесторов, в том числе от "бизнес-ангелов", — привели в пресс-службе ПСБ слова Фрадкова. По его словам, в целом на рынке акционерного капитала наблюдается позитивная динамика. Уже состоялось несколько крупных и успешных IPO технологических компаний, среди которых также есть и клиенты ПСБ. При этом Фрадков подчеркнул, что для того, чтобы обеспечить работу высокотехнологичных компаний, необходимы и высокотехнологичные инструменты. В частности, понимая востребованность акционерного капитала для поддержки деятельности предпринимателей, ПСБ разрабатывает инвестиционные платформы, в том числе, в целях финансирования высокотехнологичных компаний, а также рассматривает перспективные механизмы внебиржевого финансирования, указал Фрадков.
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РИА Новости
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РИА Новости
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петр фрадков, новости компаний - экономика, псб (банк псб), промсвязьбанк
Петр Фрадков, Новости компаний - Экономика, ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Предприниматели в секторе МСП считают основным источником финансирования своей деятельности акционерный капитал, а не кредитные средства, сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков, выступая на пленарной сессии "Предпринимательство в России: достижение сектора" в рамках Дня предпринимательства на выставке-форуме "Россия".
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"Данные Индекса RSBI показывают, что основным источником финансирования компаний в секторе МСП выступают прямые инвестиции от акционеров бизнеса и инвесторов, в том числе от "бизнес-ангелов", — привели в пресс-службе ПСБ слова Фрадкова.
По его словам, в целом на рынке акционерного капитала наблюдается позитивная динамика. Уже состоялось несколько крупных и успешных IPO технологических компаний, среди которых также есть и клиенты ПСБ. При этом Фрадков
подчеркнул, что для того, чтобы обеспечить работу высокотехнологичных компаний, необходимы и высокотехнологичные инструменты.
В частности, понимая востребованность акционерного капитала для поддержки деятельности предпринимателей, ПСБ разрабатывает инвестиционные платформы, в том числе, в целях финансирования высокотехнологичных компаний, а также рассматривает перспективные механизмы внебиржевого финансирования, указал Фрадков.
Фрадков: ПСБ учитывает особенности клиентов в новых субъектах России