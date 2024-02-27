https://ria.ru/20240227/finansirovanie-1929841617.html

Фрадков: прямые инвестиции являются основным источником финансирования МСП

Фрадков: прямые инвестиции являются основным источником финансирования МСП - РИА Новости, 27.02.2024

Фрадков: прямые инвестиции являются основным источником финансирования МСП

Предприниматели в секторе МСП считают основным источником финансирования своей деятельности акционерный капитал, а не кредитные средства, сообщил председатель... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T18:15

2024-02-27T18:15

2024-02-27T18:15

петр фрадков

новости компаний - экономика

псб (банк псб)

промсвязьбанк

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Предприниматели в секторе МСП считают основным источником финансирования своей деятельности акционерный капитал, а не кредитные средства, сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков, выступая на пленарной сессии "Предпринимательство в России: достижение сектора" в рамках Дня предпринимательства на выставке-форуме "Россия". "Данные Индекса RSBI показывают, что основным источником финансирования компаний в секторе МСП выступают прямые инвестиции от акционеров бизнеса и инвесторов, в том числе от "бизнес-ангелов", — привели в пресс-службе ПСБ слова Фрадкова. По его словам, в целом на рынке акционерного капитала наблюдается позитивная динамика. Уже состоялось несколько крупных и успешных IPO технологических компаний, среди которых также есть и клиенты ПСБ. При этом Фрадков подчеркнул, что для того, чтобы обеспечить работу высокотехнологичных компаний, необходимы и высокотехнологичные инструменты. В частности, понимая востребованность акционерного капитала для поддержки деятельности предпринимателей, ПСБ разрабатывает инвестиционные платформы, в том числе, в целях финансирования высокотехнологичных компаний, а также рассматривает перспективные механизмы внебиржевого финансирования, указал Фрадков.

https://ria.ru/20231128/psb-1912482776.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр фрадков, новости компаний - экономика, псб (банк псб), промсвязьбанк