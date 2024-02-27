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На Всемирный фестиваль молодежи отправятся 275 участников из Таджикистана - РИА Новости, 27.02.2024
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10:41 27.02.2024 (обновлено: 12:33 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/festivalmolodezhi-1929711619.html
На Всемирный фестиваль молодежи отправятся 275 участников из Таджикистана
На Всемирный фестиваль молодежи отправятся 275 участников из Таджикистана - РИА Новости, 27.02.2024
На Всемирный фестиваль молодежи отправятся 275 участников из Таджикистана
На Всемирный фестиваль молодежи в России отправятся 275 участников из Таджикистана - журналисты, волонтеры, блогеры, музыканты и спортсмены, сообщил РИА Новости РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T10:41
2024-02-27T12:33
таджикистан
владимир путин
всемирный фестиваль молодежи — 2024
в мире
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ДУШАНБЕ, 27 фев – РИА Новости. На Всемирный фестиваль молодежи в России отправятся 275 участников из Таджикистана - журналисты, волонтеры, блогеры, музыканты и спортсмены, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Комитета по делам молодежи и спорта при правительстве страны. "На Всемирный фестиваль молодежи в Сочи, который пройдет с 1 по 7 марта, из Таджикистана поедут 275 участников. Заявки на участие в фестивале подавали волонтеры, блогеры, молодые дипломаты, музыканты, спортсмены и представители общественных организаций - всего более полутора тысяч человек в возрасте с 14 до 35 лет", - сказал собеседник агентства. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина на федеральной территории Сириус. Чествовать гостей будут также в Сочи, у границ которого находится федеральная территория. В программе фестиваля примут участие 20 тысяч человек, из них половина - иностранцы. Генеральным информационным партнером фестиваля выступает РИА Новости.
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таджикистан, владимир путин, всемирный фестиваль молодежи — 2024, в мире
Таджикистан, Владимир Путин, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, В мире
На Всемирный фестиваль молодежи отправятся 275 участников из Таджикистана

На Всемирный фестиваль молодежи в Сочи отправятся 275 участников из Таджикистана

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЛюди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи. 27 февраля 2024
Люди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи. 27 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Люди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи. 27 февраля 2024
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ДУШАНБЕ, 27 фев – РИА Новости. На Всемирный фестиваль молодежи в России отправятся 275 участников из Таджикистана - журналисты, волонтеры, блогеры, музыканты и спортсмены, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Комитета по делам молодежи и спорта при правительстве страны.
«
"На Всемирный фестиваль молодежи в Сочи, который пройдет с 1 по 7 марта, из Таджикистана поедут 275 участников. Заявки на участие в фестивале подавали волонтеры, блогеры, молодые дипломаты, музыканты, спортсмены и представители общественных организаций - всего более полутора тысяч человек в возрасте с 14 до 35 лет", - сказал собеседник агентства.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина на федеральной территории Сириус. Чествовать гостей будут также в Сочи, у границ которого находится федеральная территория. В программе фестиваля примут участие 20 тысяч человек, из них половина - иностранцы. Генеральным информационным партнером фестиваля выступает РИА Новости.
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ТаджикистанВладимир ПутинВсемирный фестиваль молодежи — 2024В мире
 
 
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