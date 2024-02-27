https://ria.ru/20240227/festivalmolodezhi-1929711619.html

На Всемирный фестиваль молодежи отправятся 275 участников из Таджикистана

На Всемирный фестиваль молодежи отправятся 275 участников из Таджикистана - РИА Новости, 27.02.2024

На Всемирный фестиваль молодежи отправятся 275 участников из Таджикистана

На Всемирный фестиваль молодежи в России отправятся 275 участников из Таджикистана - журналисты, волонтеры, блогеры, музыканты и спортсмены, сообщил РИА Новости РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T10:41

2024-02-27T10:41

2024-02-27T12:33

таджикистан

владимир путин

всемирный фестиваль молодежи — 2024

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929715423_0:263:3068:1989_1920x0_80_0_0_5a02d0ebe8e6e76416037efff605e55f.jpg

ДУШАНБЕ, 27 фев – РИА Новости. На Всемирный фестиваль молодежи в России отправятся 275 участников из Таджикистана - журналисты, волонтеры, блогеры, музыканты и спортсмены, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Комитета по делам молодежи и спорта при правительстве страны. "На Всемирный фестиваль молодежи в Сочи, который пройдет с 1 по 7 марта, из Таджикистана поедут 275 участников. Заявки на участие в фестивале подавали волонтеры, блогеры, молодые дипломаты, музыканты, спортсмены и представители общественных организаций - всего более полутора тысяч человек в возрасте с 14 до 35 лет", - сказал собеседник агентства. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина на федеральной территории Сириус. Чествовать гостей будут также в Сочи, у границ которого находится федеральная территория. В программе фестиваля примут участие 20 тысяч человек, из них половина - иностранцы. Генеральным информационным партнером фестиваля выступает РИА Новости.

https://ria.ru/20240226/festival-1929477450.html

таджикистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

таджикистан, владимир путин, всемирный фестиваль молодежи — 2024, в мире