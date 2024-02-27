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Делегация от Аргентины отправилась на Всемирный фестиваль молодежи - РИА Новости, 27.02.2024
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23:08 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/festival-1929878813.html
Делегация от Аргентины отправилась на Всемирный фестиваль молодежи
Делегация от Аргентины отправилась на Всемирный фестиваль молодежи - РИА Новости, 27.02.2024
Делегация от Аргентины отправилась на Всемирный фестиваль молодежи
Большая делегация от Аргентины отправилась на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи, который пройдет на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта, сообщил... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T23:08
2024-02-27T23:08
аргентина
сочи
всемирный фестиваль молодежи — 2024
буэнос-айрес (город)
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 фев — РИА Новости. Большая делегация от Аргентины отправилась на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи, который пройдет на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта, сообщил Русский дом в Буэнос-Айресе. "Делегация от Аргентины отправилась на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. Во вторник на площадке Русского дома в Буэнос-Айресе прошла встреча с молодыми лидерами - активистами из разных провинций Аргентины, которые примут участие в фестивале. Многие из них также посетят другие регионы России, чтобы поближе познакомиться с историей и культурой нашей страны", - говорится в сообщении. Как отметил глава национального подготовительного комитета Лукас Гарсия, в форуме примут участие порядка ста аргентинцев. "Путешествие, которое нам предстоит, сыграет очень важную роль в жизни каждого из нас. Мы настроены познакомиться с Россией и, вернувшись, разработать новые проекты, которые помогут в той или иной степени преобразовать мир будущего в лучшую сторону", - приводятся в сообщении слова Гарсии. В ходе мероприятия аргентинцам вручили сертификаты об успешном прохождении тематического курса по русскому языку, организованного Русским домом специально для участников фестиваля, чтобы помочь ребятам быстрее адаптироваться к новой языковой среде. Аргентина стала первой страной, в которой был сформирован национальный подготовительный комитет. Всего на фестивале в Сочи соберутся более 20 тысяч молодых людей из более 180 стран мира.
https://ria.ru/20240227/festival-1929835994.html
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аргентина, сочи, всемирный фестиваль молодежи — 2024, буэнос-айрес (город), в мире
Аргентина, Сочи, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Буэнос-Айрес (город), В мире
Делегация от Аргентины отправилась на Всемирный фестиваль молодежи

Делегация от Аргентины отправилась на Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЛюди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи
Люди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости
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Люди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 фев — РИА Новости. Большая делегация от Аргентины отправилась на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи, который пройдет на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта, сообщил Русский дом в Буэнос-Айресе.
"Делегация от Аргентины отправилась на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. Во вторник на площадке Русского дома в Буэнос-Айресе прошла встреча с молодыми лидерами - активистами из разных провинций Аргентины, которые примут участие в фестивале. Многие из них также посетят другие регионы России, чтобы поближе познакомиться с историей и культурой нашей страны", - говорится в сообщении.
Подготовка ко Всемирному фестивалю молодежи
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

Люди фотографируются рядом со статуей Чебурашки на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

© РИА Новости
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1 из 10
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В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

Велосипедисты на проезжей части дороги рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

© РИА Новости
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2 из 10
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Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

Прохожие у баннера на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

© РИА Новости
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3 из 10
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Участники побывают на концертах известных музыкантов.

Люди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Участники побывают на концертах известных музыкантов.

© РИА Новости
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Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

Баннер на здании федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

© РИА Новости
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5 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

Волонтеры во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи на федеральной территории Сириус в Сочи

Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

© РИА Новости
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6 из 10
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Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

Прохожий на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

© РИА Новости
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7 из 10
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Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

Федеральная территория Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

© РИА Новости
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8 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

Скульптура Чебурашки на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

© РИА Новости
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9 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

Люди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

© РИА Новости
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1 из 10

В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Участники побывают на концертах известных музыкантов.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
Как отметил глава национального подготовительного комитета Лукас Гарсия, в форуме примут участие порядка ста аргентинцев.
"Путешествие, которое нам предстоит, сыграет очень важную роль в жизни каждого из нас. Мы настроены познакомиться с Россией и, вернувшись, разработать новые проекты, которые помогут в той или иной степени преобразовать мир будущего в лучшую сторону", - приводятся в сообщении слова Гарсии.
В ходе мероприятия аргентинцам вручили сертификаты об успешном прохождении тематического курса по русскому языку, организованного Русским домом специально для участников фестиваля, чтобы помочь ребятам быстрее адаптироваться к новой языковой среде.
Аргентина стала первой страной, в которой был сформирован национальный подготовительный комитет. Всего на фестивале в Сочи соберутся более 20 тысяч молодых людей из более 180 стран мира.
Прохожие рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи. 26 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
В Сочи заявили о готовности к приему гостей Всемирного фестиваля молодежи
Вчера, 17:40
 
АргентинаСочиВсемирный фестиваль молодежи — 2024Буэнос-Айрес (город)В мире
 
 
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