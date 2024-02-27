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Делегация от Аргентины отправилась на Всемирный фестиваль молодежи

Делегация от Аргентины отправилась на Всемирный фестиваль молодежи - РИА Новости, 27.02.2024

Делегация от Аргентины отправилась на Всемирный фестиваль молодежи

Большая делегация от Аргентины отправилась на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи, который пройдет на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта, сообщил... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T23:08

2024-02-27T23:08

2024-02-27T23:08

аргентина

сочи

всемирный фестиваль молодежи — 2024

буэнос-айрес (город)

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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 фев — РИА Новости. Большая делегация от Аргентины отправилась на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи, который пройдет на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта, сообщил Русский дом в Буэнос-Айресе. "Делегация от Аргентины отправилась на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. Во вторник на площадке Русского дома в Буэнос-Айресе прошла встреча с молодыми лидерами - активистами из разных провинций Аргентины, которые примут участие в фестивале. Многие из них также посетят другие регионы России, чтобы поближе познакомиться с историей и культурой нашей страны", - говорится в сообщении. Как отметил глава национального подготовительного комитета Лукас Гарсия, в форуме примут участие порядка ста аргентинцев. "Путешествие, которое нам предстоит, сыграет очень важную роль в жизни каждого из нас. Мы настроены познакомиться с Россией и, вернувшись, разработать новые проекты, которые помогут в той или иной степени преобразовать мир будущего в лучшую сторону", - приводятся в сообщении слова Гарсии. В ходе мероприятия аргентинцам вручили сертификаты об успешном прохождении тематического курса по русскому языку, организованного Русским домом специально для участников фестиваля, чтобы помочь ребятам быстрее адаптироваться к новой языковой среде. Аргентина стала первой страной, в которой был сформирован национальный подготовительный комитет. Всего на фестивале в Сочи соберутся более 20 тысяч молодых людей из более 180 стран мира.

https://ria.ru/20240227/festival-1929835994.html

аргентина

сочи

буэнос-айрес (город)

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аргентина, сочи, всемирный фестиваль молодежи — 2024, буэнос-айрес (город), в мире