https://ria.ru/20240227/fermery-1929853095.html

Встреча фермеров со спикером сейма Польши не принесла результатов

Встреча фермеров со спикером сейма Польши не принесла результатов - РИА Новости, 27.02.2024

Встреча фермеров со спикером сейма Польши не принесла результатов

Встреча протестующих в Варшаве фермеров со спикером сейма Польши Шимоном Холовней не принесла результатов, сообщил журналистам представитель протестующих... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T19:04

2024-02-27T19:04

2024-02-27T19:04

в мире

польша

варшава

прага

дональд туск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929852345_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_3a6dd85d1105906e075c148618c6e290.jpg

ВАРШАВА, 27 фев - РИА Новости. Встреча протестующих в Варшаве фермеров со спикером сейма Польши Шимоном Холовней не принесла результатов, сообщил журналистам представитель протестующих аграриев Стефан Вуйтик. Во вторник в польской столице проходит организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву", который является кульминацией общепольского протеста фермеров. Когда колонна достигла здания парламента, делегацию протестующих принял спикер сейма Шимон Холовня. "Никакой конкретики не было. Спикер предположил, что в сейме были созданы рабочие группы для выработки решений для сельского хозяйства. Больше ничего пока", - сказал Вуйтик. "Протесты будут продолжаться, пока наш требования не будут реализованы", - добавил он. После сейма колонна протестующих фермеров направилась к зданию канцелярии премьер-министра Польши. Премьер Дональд Туск в настоящее время находится на саммите Вышеградской группы в Праге. С делегацией фермеров ведет переговоры глава его канцелярии Ян Грабец. Колонна фермеров движется по центральным улицам польской столицы, из-за чего остановилось движение автомобилей и общественного транспорта. Шествие проходит под звуки горнов, сирен и барабанов, участники манифестации взрывают петарды и жгут фаеры. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

https://ria.ru/20240227/fermery-1929812615.html

https://ria.ru/20240226/fermery-1929537935.html

https://ria.ru/20240227/granitsa-1929703114.html

польша

варшава

прага

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, варшава, прага, дональд туск