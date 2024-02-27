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Встреча фермеров со спикером сейма Польши не принесла результатов - РИА Новости, 27.02.2024
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19:04 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/fermery-1929853095.html
Встреча фермеров со спикером сейма Польши не принесла результатов
Встреча фермеров со спикером сейма Польши не принесла результатов - РИА Новости, 27.02.2024
Встреча фермеров со спикером сейма Польши не принесла результатов
Встреча протестующих в Варшаве фермеров со спикером сейма Польши Шимоном Холовней не принесла результатов, сообщил журналистам представитель протестующих... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T19:04
2024-02-27T19:04
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ВАРШАВА, 27 фев - РИА Новости. Встреча протестующих в Варшаве фермеров со спикером сейма Польши Шимоном Холовней не принесла результатов, сообщил журналистам представитель протестующих аграриев Стефан Вуйтик. Во вторник в польской столице проходит организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву", который является кульминацией общепольского протеста фермеров. Когда колонна достигла здания парламента, делегацию протестующих принял спикер сейма Шимон Холовня. "Никакой конкретики не было. Спикер предположил, что в сейме были созданы рабочие группы для выработки решений для сельского хозяйства. Больше ничего пока", - сказал Вуйтик. "Протесты будут продолжаться, пока наш требования не будут реализованы", - добавил он. После сейма колонна протестующих фермеров направилась к зданию канцелярии премьер-министра Польши. Премьер Дональд Туск в настоящее время находится на саммите Вышеградской группы в Праге. С делегацией фермеров ведет переговоры глава его канцелярии Ян Грабец. Колонна фермеров движется по центральным улицам польской столицы, из-за чего остановилось движение автомобилей и общественного транспорта. Шествие проходит под звуки горнов, сирен и барабанов, участники манифестации взрывают петарды и жгут фаеры. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
https://ria.ru/20240227/fermery-1929812615.html
https://ria.ru/20240226/fermery-1929537935.html
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в мире, польша, варшава, прага, дональд туск
В мире, Польша, Варшава, Прага, Дональд Туск
Встреча фермеров со спикером сейма Польши не принесла результатов

Вуйтик: встреча в Варшаве фермеров с Шимоном Холовней не принесла результатов

© AFP 2024 / SERGEI GAPONПротест фермеров перед Сеймом Польшив в Варшаве
Протест фермеров перед Сеймом Польшив в Варшаве - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© AFP 2024 / SERGEI GAPON
Протест фермеров перед Сеймом Польшив в Варшаве
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 27 фев - РИА Новости. Встреча протестующих в Варшаве фермеров со спикером сейма Польши Шимоном Холовней не принесла результатов, сообщил журналистам представитель протестующих аграриев Стефан Вуйтик.
Во вторник в польской столице проходит организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву", который является кульминацией общепольского протеста фермеров.
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Когда колонна достигла здания парламента, делегацию протестующих принял спикер сейма Шимон Холовня.
"Никакой конкретики не было. Спикер предположил, что в сейме были созданы рабочие группы для выработки решений для сельского хозяйства. Больше ничего пока", - сказал Вуйтик.
"Протесты будут продолжаться, пока наш требования не будут реализованы", - добавил он.
После сейма колонна протестующих фермеров направилась к зданию канцелярии премьер-министра Польши. Премьер Дональд Туск в настоящее время находится на саммите Вышеградской группы в Праге. С делегацией фермеров ведет переговоры глава его канцелярии Ян Грабец.
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Колонна фермеров движется по центральным улицам польской столицы, из-за чего остановилось движение автомобилей и общественного транспорта. Шествие проходит под звуки горнов, сирен и барабанов, участники манифестации взрывают петарды и жгут фаеры.
Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
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