https://ria.ru/20240227/evroparlament-1929786542.html

Европарламент одобрил новый фонд помощи Украине на 50 миллиардов евро

Европарламент одобрил новый фонд помощи Украине на 50 миллиардов евро - РИА Новости, 27.02.2024

Европарламент одобрил новый фонд помощи Украине на 50 миллиардов евро

Евродепутаты большинством голосов поддержали создание нового фонда помощи Украине объемом 50 миллиардов евро, следует из результатов голосования. Трансляция... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T14:38

2024-02-27T14:38

2024-02-27T16:45

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БРЮССЕЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Евродепутаты большинством голосов поддержали создание нового фонда помощи Украине объемом 50 миллиардов евро, следует из результатов голосования. Трансляция велась на сайте ЕП.Так, 536 из 615 парламентариев проголосовали за, 40 — против, остальные 39 воздержались.Как заявлял еврокомиссар по вопросам расширения ЕС и добрососедства Оливер Вархели, они рассчитывают перевести первый платеж Украине в начале марта.Лидеры стран Евросоюза на специальном саммите 1 февраля приняли политическое решение создать фонд на 50 миллиардов евро для помощи бывшей советской республике. Пакет рассчитан на период до 2027-го и предусматривает несколько жестких условий. В частности, предоставление средств будет обсуждаться ежегодно, а через два года может быть пересмотрено.Новая структура рассматривается как усовершенствованный вариант нынешнего механизма финансирования Украины в рамках Европейского фонда мира (EPF). Ассигнования через него увеличивали несколько раз, но каждое такое решение требует единогласной поддержки всех членов ЕС. Венгрия же в последнее время блокировала любые инициативы по выделению денег киевским властям.В итоге Будапешт не стал накладывать вето на финансирование Украины из фонда Евросоюза, но, как подчеркнул министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, республика не будет участвовать в принятии решения о передаче вооружений для ВСУ.Впоследствии советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил в интервью изданию Exxpress, что ЕС угрожал ударить по экономике страны за отказ одобрить финансовую помощь киевскому режиму.Будапешт с начала конфликта выступает против санкций на российские энергоносители и военной поддержки Украины. В марте 2022 года парламент республики издал указ, запрещающий поставлять туда оружие с территории страны. Руководство республики не раз заявляло, что выступает за скорейшее начало мирных переговоров.

https://ria.ru/20240227/ukraina-1929590121.html

https://ria.ru/20240226/ukraina-1929416361.html

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