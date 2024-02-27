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Европарламент одобрил новый фонд помощи Украине на 50 миллиардов евро - РИА Новости, 27.02.2024
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14:38 27.02.2024 (обновлено: 16:45 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/evroparlament-1929786542.html
Европарламент одобрил новый фонд помощи Украине на 50 миллиардов евро
Европарламент одобрил новый фонд помощи Украине на 50 миллиардов евро - РИА Новости, 27.02.2024
Европарламент одобрил новый фонд помощи Украине на 50 миллиардов евро
Евродепутаты большинством голосов поддержали создание нового фонда помощи Украине объемом 50 миллиардов евро, следует из результатов голосования. Трансляция... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T14:38
2024-02-27T16:45
в мире
брюссель
украина
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БРЮССЕЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Евродепутаты большинством голосов поддержали создание нового фонда помощи Украине объемом 50 миллиардов евро, следует из результатов голосования. Трансляция велась на сайте ЕП.Так, 536 из 615 парламентариев проголосовали за, 40 — против, остальные 39 воздержались.Как заявлял еврокомиссар по вопросам расширения ЕС и добрососедства Оливер Вархели, они рассчитывают перевести первый платеж Украине в начале марта.Лидеры стран Евросоюза на специальном саммите 1 февраля приняли политическое решение создать фонд на 50 миллиардов евро для помощи бывшей советской республике. Пакет рассчитан на период до 2027-го и предусматривает несколько жестких условий. В частности, предоставление средств будет обсуждаться ежегодно, а через два года может быть пересмотрено.Новая структура рассматривается как усовершенствованный вариант нынешнего механизма финансирования Украины в рамках Европейского фонда мира (EPF). Ассигнования через него увеличивали несколько раз, но каждое такое решение требует единогласной поддержки всех членов ЕС. Венгрия же в последнее время блокировала любые инициативы по выделению денег киевским властям.В итоге Будапешт не стал накладывать вето на финансирование Украины из фонда Евросоюза, но, как подчеркнул министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, республика не будет участвовать в принятии решения о передаче вооружений для ВСУ.Впоследствии советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил в интервью изданию Exxpress, что ЕС угрожал ударить по экономике страны за отказ одобрить финансовую помощь киевскому режиму.Будапешт с начала конфликта выступает против санкций на российские энергоносители и военной поддержки Украины. В марте 2022 года парламент республики издал указ, запрещающий поставлять туда оружие с территории страны. Руководство республики не раз заявляло, что выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
https://ria.ru/20240227/ukraina-1929590121.html
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929416361.html
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в мире, брюссель, украина, европарламент, евросоюз, киев, петер сийярто, венгрия, вооруженные силы украины, будапешт
В мире, Брюссель, Украина, Европарламент, Евросоюз, Киев, Петер Сийярто, Венгрия, Вооруженные силы Украины, Будапешт
Европарламент одобрил новый фонд помощи Украине на 50 миллиардов евро

ЕП большинством голосов одобрил новый фонд помощи Украине на 50 млрд евро

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Евродепутаты большинством голосов поддержали создание нового фонда помощи Украине объемом 50 миллиардов евро, следует из результатов голосования. Трансляция велась на сайте ЕП.
Так, 536 из 615 парламентариев проголосовали за, 40 — против, остальные 39 воздержались.
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Лидеры стран Евросоюза на специальном саммите 1 февраля приняли политическое решение создать фонд на 50 миллиардов евро для помощи бывшей советской республике. Пакет рассчитан на период до 2027-го и предусматривает несколько жестких условий. В частности, предоставление средств будет обсуждаться ежегодно, а через два года может быть пересмотрено.
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Новая структура рассматривается как усовершенствованный вариант нынешнего механизма финансирования Украины в рамках Европейского фонда мира (EPF). Ассигнования через него увеличивали несколько раз, но каждое такое решение требует единогласной поддержки всех членов ЕС. Венгрия же в последнее время блокировала любые инициативы по выделению денег киевским властям.
В итоге Будапешт не стал накладывать вето на финансирование Украины из фонда Евросоюза, но, как подчеркнул министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, республика не будет участвовать в принятии решения о передаче вооружений для ВСУ.
Впоследствии советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил в интервью изданию Exxpress, что ЕС угрожал ударить по экономике страны за отказ одобрить финансовую помощь киевскому режиму.
Будапешт с начала конфликта выступает против санкций на российские энергоносители и военной поддержки Украины. В марте 2022 года парламент республики издал указ, запрещающий поставлять туда оружие с территории страны. Руководство республики не раз заявляло, что выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
Как Европа помогает УкраинеКак Европа помогает Украине
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В миреБрюссельУкраинаЕвропарламентЕвросоюзКиевПетер СийяртоВенгрияВооруженные силы УкраиныБудапешт
 
 
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