https://ria.ru/20240227/evropa-1929677748.html

Во Франции рассказали, почему Европе важно быть в мире с Россией

Во Франции рассказали, почему Европе важно быть в мире с Россией - РИА Новости, 27.02.2024

Во Франции рассказали, почему Европе важно быть в мире с Россией

Французский правозащитник, занимавший должность советника бывшего президента Франции Николя Саркози, Арно Кларсфельд заявил в соцсети X, что Европе важно "не... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T02:55

2024-02-27T02:55

2024-02-27T02:55

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ПАРИЖ, 27 фев - РИА Новости. Французский правозащитник, занимавший должность советника бывшего президента Франции Николя Саркози, Арно Кларсфельд заявил в соцсети X, что Европе важно "не вступать в войну с Россией", к которой ее толкает Киев. "Сегодня для Европы важно продолжать помогать Украине, которая является страной, подвергшейся нападению, но также и прежде всего – не вступать в войну с Россией, как этого хочет украинский режим, который нас толкает к этому", – написал он. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240227/makron-1929673050.html

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в мире, россия, европа, франция, нато