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Во Франции рассказали, почему Европе важно быть в мире с Россией - РИА Новости, 27.02.2024
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02:55 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/evropa-1929677748.html
Во Франции рассказали, почему Европе важно быть в мире с Россией
Во Франции рассказали, почему Европе важно быть в мире с Россией - РИА Новости, 27.02.2024
Во Франции рассказали, почему Европе важно быть в мире с Россией
Французский правозащитник, занимавший должность советника бывшего президента Франции Николя Саркози, Арно Кларсфельд заявил в соцсети X, что Европе важно "не... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T02:55
2024-02-27T02:55
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ПАРИЖ, 27 фев - РИА Новости. Французский правозащитник, занимавший должность советника бывшего президента Франции Николя Саркози, Арно Кларсфельд заявил в соцсети X, что Европе важно "не вступать в войну с Россией", к которой ее толкает Киев. "Сегодня для Европы важно продолжать помогать Украине, которая является страной, подвергшейся нападению, но также и прежде всего – не вступать в войну с Россией, как этого хочет украинский режим, который нас толкает к этому", – написал он. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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в мире, россия, европа, франция, нато
В мире, Россия, Европа, Франция, НАТО
Во Франции рассказали, почему Европе важно быть в мире с Россией

Кларсфельд: Европе важно не вступать в войну с Россией, к которой толкает Киев

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкФлажки Европейского союза и России
Флажки Европейского союза и России - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Флажки Европейского союза и России. Архивное фото
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ПАРИЖ, 27 фев - РИА Новости. Французский правозащитник, занимавший должность советника бывшего президента Франции Николя Саркози, Арно Кларсфельд заявил в соцсети X, что Европе важно "не вступать в войну с Россией", к которой ее толкает Киев.
«
"Сегодня для Европы важно продолжать помогать Украине, которая является страной, подвергшейся нападению, но также и прежде всего – не вступать в войну с Россией, как этого хочет украинский режим, который нас толкает к этому", – написал он.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже. 26 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Макрон допустил отправку войск стран ЕС на Украину
01:15
 
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