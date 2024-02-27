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В Эстонии скептически оценили слова Макрона об отправке войск на Украину - РИА Новости, 27.02.2024
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19:49 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/estoniya-1929859407.html
В Эстонии скептически оценили слова Макрона об отправке войск на Украину
В Эстонии скептически оценили слова Макрона об отправке войск на Украину - РИА Новости, 27.02.2024
В Эстонии скептически оценили слова Макрона об отправке войск на Украину
Высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке военнослужащих из западных стран на Украину больше похожи на желание показать себя... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T19:49
2024-02-27T19:49
в мире
украина
россия
франция
эммануэль макрон
рихо террас
роберт фицо
нато
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ХЕЛЬСИНКИ, 27 фев - РИА Новости. Высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке военнослужащих из западных стран на Украину больше похожи на желание показать себя храбрым европейским лидером на фоне осторожного канцлера Германии Олафа Шольца, заявил во вторник депутат Европейского парламента, бывший командующий Силами обороны Эстонии Рихо Террас. Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Мы должны рассмотреть возможность того, что Макрон сказал это, поскольку он знает, что Шольц, безусловно, не сможет продать это своим избирателям, и что Шольц будет выступать против этого. Это означает, что Макрон предстает в этом контексте благородным рыцарем, которому Шольц не позволит сделать ничего хорошего для Украины", - сказал во вторник Террас порталу эстонского государственного телерадиовещания ERR. Террас подчеркнул, что Германия в то же время действительно внесла значимый вклад в военный потенциал Украины. Франция же, по словам депутата, поддерживает Украину только на словах, а не по существу. "Поэтому я не очень верю в то, что говорит Макрон", - добавил он. Ранее премьер Словакии Роберт Фицо также заявил, что ряд стран НАТО и ЕС обдумывают возможность на основе двусторонних договоренностей направить своих военных на Украину. По его мнению, это повлечет эскалацию конфликта. Фицо заявил, что Братислава на такой шаг не пойдет. Ранее во вторник польский премьер Дональд Туск заявил, что власти Польши не планируют отправлять своих военных на Украину. В свою очередь премьер Чехии Петр Фиала сообщил, что ни о каком направлении чешских военнослужащих на Украину речи нет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240227/voyska-1929816654.html
https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html
https://ria.ru/20240227/stoltenberg-1929755465.html
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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, рихо террас, роберт фицо, нато
В мире, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Рихо Террас, Роберт Фицо, НАТО
В Эстонии скептически оценили слова Макрона об отправке войск на Украину

В Эстонии раскритиковали слова Макрона об отправке войск на Украину

© РИА Новости / Григорий СысоевГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Государственный флаг Эстонии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 27 фев - РИА Новости. Высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке военнослужащих из западных стран на Украину больше похожи на желание показать себя храбрым европейским лидером на фоне осторожного канцлера Германии Олафа Шольца, заявил во вторник депутат Европейского парламента, бывший командующий Силами обороны Эстонии Рихо Террас.
Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Итальянские военнослужащие
Глава МИД Италии не поддержал отправку войск на Украину
Вчера, 16:27
"Мы должны рассмотреть возможность того, что Макрон сказал это, поскольку он знает, что Шольц, безусловно, не сможет продать это своим избирателям, и что Шольц будет выступать против этого. Это означает, что Макрон предстает в этом контексте благородным рыцарем, которому Шольц не позволит сделать ничего хорошего для Украины", - сказал во вторник Террас порталу эстонского государственного телерадиовещания ERR.
Террас подчеркнул, что Германия в то же время действительно внесла значимый вклад в военный потенциал Украины. Франция же, по словам депутата, поддерживает Украину только на словах, а не по существу.
"Поэтому я не очень верю в то, что говорит Макрон", - добавил он.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Макрон все-таки решил повоевать с Россией
Вчера, 13:41
Ранее премьер Словакии Роберт Фицо также заявил, что ряд стран НАТО и ЕС обдумывают возможность на основе двусторонних договоренностей направить своих военных на Украину. По его мнению, это повлечет эскалацию конфликта. Фицо заявил, что Братислава на такой шаг не пойдет. Ранее во вторник польский премьер Дональд Туск заявил, что власти Польши не планируют отправлять своих военных на Украину. В свою очередь премьер Чехии Петр Фиала сообщил, что ни о каком направлении чешских военнослужащих на Украину речи нет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
У НАТО нет плана направлять военных на Украину, заявил Столтенберг
Вчера, 13:15
 
В миреУкраинаРоссияФранцияЭммануэль МакронРихо ТеррасРоберт ФицоНАТО
 
 
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