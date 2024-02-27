https://ria.ru/20240227/elkin-1929740169.html

Александр Елкин: Литва признала угрозой нацбезопасности почти 400 россиян

Александр Елкин: Литва признала угрозой нацбезопасности почти 400 россиян - РИА Новости, 27.02.2024

Александр Елкин: Литва признала угрозой нацбезопасности почти 400 россиян

Российско-литовские отношения практически полностью свернуты по инициативе Вильнюса. Это относится и к торгово-экономическим связям, которые продолжают... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T14:00

2024-02-27T14:00

2024-02-27T14:00

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Российско-литовские отношения практически полностью свернуты по инициативе Вильнюса. Это относится и к торгово-экономическим связям, которые продолжают обнуляться. О том, как пройдут выборы президента РФ на участке при российском посольстве в Вильнюсе, кто будет обеспечивать безопасность россиян, а также о том, как НАТО использует Сувалкский коридор в своих целях, в интервью РИА Новости рассказал временный поверенный в делах России в Литве Александр Елкин.– В России 17 марта пройдут президентские выборы. Будут ли организованы участки для голосования в Литве? Как в день выборов будет обеспечиваться безопасность как российских диппредставительств, так и простых граждан? Проработан ли этот вопрос с литовскими властями?– Предстоящие выборы президента Российской Федерации, безусловно, – одно из важнейших для нашей страны событий этого года. В данной связи перед диппредставительствами стоит серьезная и ответственная задача – обеспечить проживающим за рубежом нашим гражданам возможность на них проголосовать.Для проведения выборов на территории Литовской Республики сформирован избирательный участок. Он будет открыт 17 марта в 8:00 в консульском отделе посольства России в Вильнюсе. В этот раз организовать участки в других городах страны не представляется возможным в силу ряда причин. Одна из них – закрытие нашего генерального консульства в Клайпеде в апреле 2022 года по решению литовских властей.Другая причина – необходимость в нынешних непростых геополитических условиях обеспечения повышенных мер безопасности для избирателей и сотрудников российской дипмиссии. Сделать это в должной мере возможно только непосредственно на территории посольства. Правда, и здесь нельзя исключать различного рода провокаций со стороны антироссийски настроенных субъектов. Рассчитываем, что литовская сторона в рамках своих международных обязательств предпримет все необходимые меры в плане гарантий должного уровня безопасности возле избирательного участка дабы оградить пришедших проголосовать людей от хулиганских выходок.Непосредственно на территории участка в здании посольства безопасность будет обеспечиваться силами наших собственных сотрудников. Кстати, в этой связи напомним, что, согласно внесенным в 2023 году поправкам в федеральный закон "О выборах президента Российской Федерации" у руководителя дипломатического представительства есть право менять время начала и окончания голосования в случае, если его проведение может представлять угрозу жизни и здоровью российских граждан.– Двусторонние отношения РФ и Литвы в последние годы дошли практически до нулевой отметки в результате антироссийской линии официального Вильнюса. Какие каналы еще сохраняются? Сколько составил товарооборот РФ и Литвы по итогам 2023 года, какие показатели экспорта и импорта? После введения санкций грузооборот литовского порта снизился на треть. Вильнюс выражал намерение отменить санкции?– Действительно, российско-литовские отношения практически полностью свернуты по инициативе Вильнюса. Это относится и к торгово-экономическим связям, которые тоже продолжают обнуляться, и литовская сторона предпринимает все усилия, чтобы их окончательно добить. На те компании, которые пытаются сохранить бизнес-каналы с российскими партнерами, оказывается колоссальное давление. Одновременно Литва выступает одним из наиболее яростных сторонников дальнейшего ужесточения санкционного режима против нашей страны, не считаясь с тем, что эти рестрикции зачастую болезненно бьют по экономике самой прибалтийской республики.– Какие препятствия литовская сторона чинит российскому транзиту? Каков потенциальный набор практических мер, которыми располагает Россия, чтобы отреагировать на ограничение транзита в Калининградскую область?– Обязательства Литвы и Европейского союза по организации бесперебойного пассажирского и транспортно-грузового сообщения между Калининградской областью и остальной частью Российской Федерации закреплены в целом ряде международно-правовых документов. Это совместное заявление России и ЕС о калининградском транзите от 2002 года, российско-литовское межправительственное соглашение о порядке выдачи упрощенных транзитных документов на железной дороге от 2003 года, а также Совместное заявление о расширении ЕС и отношениях Россия-ЕС от 2004 года. В нарушение упомянутых договоренностей литовская сторона чинит разного рода препятствия нормальной работе транзита. Ею введен ряд односторонних ограничений по пересечению границы российскими гражданами по железной дороге и на личном автотранспорте. В частности, сейчас действует "потолок" в 300 человек по количеству пассажиров в одном транзитном поезде, а проезд в Калининградскую область через Литву на личном автотранспорте возможен только при наличии упрощенного транзитного документа – шенгенская виза такого права больше не дает.Есть проблемы и с грузовым транзитом. После начала исполнения литовскими властями установленных ЕС ограничений объем автомобильных грузоперевозок на калининградском направлении сократился на 85-90%. Согласно данным правительства области, доходы автотранспортных предприятий региона упали в семь-десять раз. Часть компаний прекратила работу.Кроме того, литовцы ввели так называемую систему "квотирования" доставляемых в Калининградскую область и обратно отдельных групп товаров без учета реальных потребностей региона. На сегодня под ограничения подпадает порядка 45% ввозимых туда и около 17% вывозимых грузов, в том числе социально значимых, таких как цемент.Вдобавок ко всему, с 1 января этого года "Литовские железные дороги" подняли тарифы на осуществление услуг по перевозке грузов. Наибольшее увеличение – на 46-62% – коснулось транспортировки товаров из России и Белоруссии. К тому же со ссылкой на санкционное законодательство созданы искусственные препятствия для погранично-таможенного оформления товаров. Для примера, по итогам прошлого года отвергнуто 3836 заявок на транспортировку 52 тысяч вагонов. Из-за этого наши предприятия несут существенные убытки. Одним из решений проблемы бесперебойного жизнеобеспечения Калининградской области видится наращивание морских грузоперевозок из основной части России в этот регион. И в данном направлении предпринимаются серьезные меры.– Продолжаются ли поставки российского газа в Литву? В каком объеме закупается "голубое топливо"?– После начала СВО Литва официально отказалась от закупок наших нефти, электроэнергии, а также трубопроводного и сжиженного газа. Поставки "голубого топлива" в Калининградскую область по газопроводу, идущему через литовскую территорию, осуществляются в полном объеме.– Получает ли Литва электроэнергию из РФ, в каком объеме?– Как уже отмечено, Литва напрямую не покупает нашу электроэнергию. Однако является частью единой энергосистемы БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва), откуда имеет возможность получать электричество, но при этом готовится выйти из данного формата в феврале 2025 года. Насколько такой шаг пойдет на пользу литовским потребителям и предприятиям, сказать не беремся. Очевидно, что здесь превалируют не соображения экономической целесообразности, а скорее политические мотивы и желание обрести полную "энергетическую независимость" от России.– Литовские власти продолжают уголовное преследование ветеранов советских/российских вооруженных сил и различных правоохранительных структур по различным обвинениям. Какое содействие может оказать российская сторона этим гражданам?– Наверно, вопрос следовало бы поставить несколько шире. Речь сейчас идет в принципе о преследовании в Литве инакомыслящих, прежде всего из числа наших соотечественников. Из последних наиболее показательных примеров можно выделить предъявление обвинения по статье об "оправдании преступлений, совершенных СССР против Литвы" гражданину России, председателю Союза русских литераторов и художников "РАРОГ" Валерию Иванову. Он уже признан властями "угрозой национальной безопасности" и лишен вида на жительство.Такая же участь постигла в ноябре 2023 года еще одного нашего гражданина, журналиста Владимира Водо. По мнению литовских правоохранителей, он имеет "нелояльные к Литве взгляды" и распространяет их в соцсетях, якобы поддерживает контакты с российскими и белорусскими спецслужбами.Другой вопиющий случай – непродление вида на жительство 75-летней Валентине Ватутиной, бывшей главе Русского культурного центра в городе Паневежис. Сложно в это поверить, но ее местные спецслужбы рассматривают в качестве "потенциальной мишени для вербовки"!Всего же, по информации департамента миграции республики, с ноября 2022 года по декабрь 2023 года "угрозой нацбезопасности" страны признаны 397 россиян. Им отказано в выдаче временного вида на жительство или его продлении, были отозваны ранее выданные разрешения, аннулированы постоянные виды на жительство. Причем многие из них являются людьми преклонного возраста, всю жизнь или большую ее часть прожившими в Литве и не имеющими родственников и жилья в России.В рамках своей компетенции по линии посольства стараемся оказывать нашим гражданам, попавшим в такую ситуацию, максимально возможное содействие. В частности, посредством привлечения к участию в госпрограмме по переселению в Российскую Федерацию. Рассказываем о ее условиях, предусмотренных мерах социальной поддержки, предоставляемых госгарантиях. Помогаем подобрать оптимальные варианты регионов для переезда, с профильными структурами которых находимся во взаимодействии.В целях оказания помощи тем нашим гражданам, которым грозит депортация из Литвы, с министерством социальной политики Калининградской области достигнута договоренность о возможности временного размещения пожилых россиян в городе Черняховске в центре "Теплый дом".– Ранее глава литовского МИД Ландсбергис заявил, что Литва и Польша должны принять совместный план обороны Сувалкского коридора. По вашему мнению, этот коридор имеет стратегическое значение? Строится ли сейчас там линия обороны? Кому нужна эта территория в плане логистики?– Так называемый Сувалкский коридор – это пространство между Калининградской областью и Белоруссией шириной около 100 километров, связывающее Литву через Польшу с континентальной Европой. В последнее время литовские военные и политики в своих публичных заявлениях действительно регулярно делают упор на необходимости учета важности этой территории в военном планировании, в том числе по линии НАТО. В их представлении, весьма вероятен сценарий, при котором Россия может захватить коридор и отрезать таким образом прибалтийские республики.Оставим подобные измышления на совести их авторов. Как представляется, фактор Сувалкского коридора следует рассматривать в контексте общего процесса милитаризации Прибалтики. Ложный тезис о якобы имеющейся для восточного фланга Североатлантического альянса угрозе со стороны России используется для перманентного насыщения Балтийского региона американо-натовскими войсками и вооружением. Мероприятия подобного рода, включая военные учения открытой антироссийской направленности, в последнее время набрали существенные обороты. Наше государство, безусловно, учитывает все эти аспекты.

https://ria.ru/20240219/litva-1928263865.html

https://ria.ru/20240223/zakharova-1929105783.html

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https://ria.ru/20240206/litva-1925569089.html

https://ria.ru/20240123/ucheniya-1922868452.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, литва, россия, калининградская область, валерий иванов, евросоюз, нато