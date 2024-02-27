РЭЦ: число экспортеров среди МСП выросло на 60 процентов — до 83 тысяч
© Фото : пресс-служба РЭЦГенеральный директор РЭЦ Вероника Никишина выступает на пленарном заседании в рамках Дня предпринимательства на международной выставке-форуме Россия на ВДНХ
© Фото : пресс-служба РЭЦ
Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина выступает на пленарном заседании в рамках Дня предпринимательства на международной выставке-форуме Россия на ВДНХ
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Количество экспортеров в России среди малого и среднего бизнеса за 4 года, с 2020 по 2023 год, выросло на 60% - до 83 тысяч, привела 27 февраля данные генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина в ходе пленарного заседания в рамках Дня предпринимательства на международной выставке-форуме Россия на ВДНХ.
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"Как показывает практика, экспортером может стать практически любой предприниматель, который способен выпускать конкурентоспособную продукцию и у которого есть желание. Экспорт - это дополнительные рынки сбыта, это развитие и расширение. И наша главная задача - донести до бизнеса, что экспортировать не так сложно, как кажется", - подчеркнула Никишина в ходе своего выступления.
Генеральный директор РЭЦ отметила, что путь экспортера состоит из 5 шагов. Первый шаг - научиться навыкам внешнеэкономической деятельности. В этом помогают образовательные программы, вебинары и консультации, пособия и интерактивные сервисы от РЭЦ и Школы экспорта. Второе - найти подходящий для себя экспортный рынок и потенциального клиента или партнера. Третье - адаптировать продукцию к экспортному рынку, получить необходимые сертификаты, проработать упаковку и маркировку. Четвертый шаг - организовать доставку. И, наконец, пятый шаг - решить финансовые вопросы. В частности, сократить издержки на экспорт помогут страхование от ЭКСАР, кредитование от РОСЭКСИМБАНКа и государственная поддержка.
Никишина подчеркнула, что большая часть мер поддержки компаний при выходе на внешние рынки доступна онлайн на платформе "Мой экспорт". Глава РЭЦ также отдельно отметила роль центров поддержки экспорта, которые оказывают поддержку компаниям сегмента МСП в регионах.