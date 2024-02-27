https://ria.ru/20240227/eksportery-1929776989.html

РЭЦ: число экспортеров среди МСП выросло на 60 процентов — до 83 тысяч

РЭЦ: число экспортеров среди МСП выросло на 60 процентов — до 83 тысяч - РИА Новости, 27.02.2024

РЭЦ: число экспортеров среди МСП выросло на 60 процентов — до 83 тысяч

Количество экспортеров в России среди малого и среднего бизнеса за 4 года, с 2020 по 2023 год, выросло на 60% - до 83 тысяч, привела 27 февраля данные... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T14:18

2024-02-27T14:18

2024-02-27T14:31

российский экспортный центр (рэц)

россия

вероника никишина

росэксимбанк

вэб.рф (вэб)

экономика

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Количество экспортеров в России среди малого и среднего бизнеса за 4 года, с 2020 по 2023 год, выросло на 60% - до 83 тысяч, привела 27 февраля данные генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина в ходе пленарного заседания в рамках Дня предпринимательства на международной выставке-форуме Россия на ВДНХ."Как показывает практика, экспортером может стать практически любой предприниматель, который способен выпускать конкурентоспособную продукцию и у которого есть желание. Экспорт - это дополнительные рынки сбыта, это развитие и расширение. И наша главная задача - донести до бизнеса, что экспортировать не так сложно, как кажется", - подчеркнула Никишина в ходе своего выступления.Генеральный директор РЭЦ отметила, что путь экспортера состоит из 5 шагов. Первый шаг - научиться навыкам внешнеэкономической деятельности. В этом помогают образовательные программы, вебинары и консультации, пособия и интерактивные сервисы от РЭЦ и Школы экспорта. Второе - найти подходящий для себя экспортный рынок и потенциального клиента или партнера. Третье - адаптировать продукцию к экспортному рынку, получить необходимые сертификаты, проработать упаковку и маркировку. Четвертый шаг - организовать доставку. И, наконец, пятый шаг - решить финансовые вопросы. В частности, сократить издержки на экспорт помогут страхование от ЭКСАР, кредитование от РОСЭКСИМБАНКа и государственная поддержка.Никишина подчеркнула, что большая часть мер поддержки компаний при выходе на внешние рынки доступна онлайн на платформе "Мой экспорт". Глава РЭЦ также отдельно отметила роль центров поддержки экспорта, которые оказывают поддержку компаниям сегмента МСП в регионах.

https://ria.ru/20240220/rets-1928399845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), россия, вероника никишина, росэксимбанк, вэб.рф (вэб), экономика