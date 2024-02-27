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В Воронежской области легковушка столкнулась с грузовиком - РИА Новости, 27.02.2024
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10:36 27.02.2024 (обновлено: 11:12 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/dtp-1929710322.html
В Воронежской области легковушка столкнулась с грузовиком
В Воронежской области легковушка столкнулась с грузовиком - РИА Новости, 27.02.2024
В Воронежской области легковушка столкнулась с грузовиком
Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Воронежской области, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T10:36
2024-02-27T11:12
происшествия
воронежская область
челябинская область
аннинский район
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ВОРОНЕЖ, 27 фев - РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Воронежской области, сообщает ГУМВД по региону. Авария произошла в 1.20 мск вторника на 338-м километре автодороги Р-298 в Аннинском районе. "По предварительным данным, 56-летний житель Челябинской области, управляя автомобилем ВАЗ-2108, двигаясь со стороны города Борисоглебск в сторону Воронежа, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с движущимся во встречном направлении грузовым автомобилем DAF под управлением 49-летнего местного жителя", - говорится в сообщении. В результате ДТП водитель ВАЗ-2108 и его пассажиры, 62-летний и 27-летний мужчины, скончались на месте до прибытия скорой помощи. По факту аварии полицейскими проводится проверка, устанавливаются личности погибших, все обстоятельства и причины произошедшего.
https://ria.ru/20240227/drift-1929707526.html
https://ria.ru/20240226/avariya-1929624031.html
воронежская область
челябинская область
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происшествия, воронежская область, челябинская область, аннинский район
Происшествия, Воронежская область, Челябинская область, Аннинский район
В Воронежской области легковушка столкнулась с грузовиком

Под Воронежем легковушка столкнулась с грузовиком, погибли три человека

© Фото : Полиция Воронежской области/TelegramМесто ДТП, где произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля в Воронежской области. 27 февраля 2024
Место ДТП, где произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля в Воронежской области. 27 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© Фото : Полиция Воронежской области/Telegram
Место ДТП, где произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля в Воронежской области. 27 февраля 2024
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ВОРОНЕЖ, 27 фев - РИА Новости. Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Воронежской области, сообщает ГУМВД по региону.
Авария произошла в 1.20 мск вторника на 338-м километре автодороги Р-298 в Аннинском районе.
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"По предварительным данным, 56-летний житель Челябинской области, управляя автомобилем ВАЗ-2108, двигаясь со стороны города Борисоглебск в сторону Воронежа, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с движущимся во встречном направлении грузовым автомобилем DAF под управлением 49-летнего местного жителя", - говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель ВАЗ-2108 и его пассажиры, 62-летний и 27-летний мужчины, скончались на месте до прибытия скорой помощи.
По факту аварии полицейскими проводится проверка, устанавливаются личности погибших, все обстоятельства и причины произошедшего.
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ПроисшествияВоронежская областьЧелябинская областьАннинский район
 
 
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