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В Пермском крае автобус врезался в трактор, есть пострадавшие - РИА Новости, 27.02.2024
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08:20 27.02.2024 (обновлено: 09:18 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/dtp-1929689221.html
В Пермском крае автобус врезался в трактор, есть пострадавшие
В Пермском крае автобус врезался в трактор, есть пострадавшие - РИА Новости, 27.02.2024
В Пермском крае автобус врезался в трактор, есть пострадавшие
Автобус столкнулся с трактором на трассе в Пермском крае, пострадали два пассажира, сообщает пресс-служба краевой полиции в Telegram-канале. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T08:20
2024-02-27T09:18
пермский край
происшествия
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ПЕРМЬ, 27 фев - РИА Новости. Автобус столкнулся с трактором на трассе в Пермском крае, пострадали два пассажира, сообщает пресс-служба краевой полиции в Telegram-канале. По данным ведомства, вечером 26 февраля на трассе Чернушка – Тюш в Пермском крае автобус ПАЗ врезался в двигавшийся впереди трактор "Кировец". Предварительно установлено, что 53-летний водитель автобуса не выбрал безопасную дистанцию. "Травмы различной степени тяжести получили два пассажира, один из которых госпитализирован, другому назначено амбулаторное лечение", - говорится в сообщении. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.
https://ria.ru/20240225/avtobus-1929408831.html
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пермский край, происшествия
Пермский край, Происшествия
В Пермском крае автобус врезался в трактор, есть пострадавшие

В Пермском крае автобус столкнулся с трактором, два пассажира пострадали

© ГУ МВД России по Пермскому краюДТП на 7 км автодороги Чернушка – Тюш. 27 февраля 2024
ДТП на 7 км автодороги Чернушка – Тюш. 27 февраля 2024
© ГУ МВД России по Пермскому краю
ДТП на 7 км автодороги Чернушка – Тюш. 27 февраля 2024
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 27 фев - РИА Новости. Автобус столкнулся с трактором на трассе в Пермском крае, пострадали два пассажира, сообщает пресс-служба краевой полиции в Telegram-канале.
По данным ведомства, вечером 26 февраля на трассе Чернушка – Тюш в Пермском крае автобус ПАЗ врезался в двигавшийся впереди трактор "Кировец". Предварительно установлено, что 53-летний водитель автобуса не выбрал безопасную дистанцию.
© ГУ МВД России по Пермскому краюДТП на 7 км автодороги Чернушка – Тюш. 27 февраля 2024
ДТП на 7 км автодороги Чернушка – Тюш. 27 февраля 2024
© ГУ МВД России по Пермскому краю
ДТП на 7 км автодороги Чернушка – Тюш. 27 февраля 2024
"Травмы различной степени тяжести получили два пассажира, один из которых госпитализирован, другому назначено амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка.
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