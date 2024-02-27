https://ria.ru/20240227/dtp-1929687679.html
В Приморье при падении плит с фуры пострадали три человека
В Приморье при падении плит с фуры пострадали три человека - РИА Новости, 27.02.2024
В Приморье при падении плит с фуры пострадали три человека
Три человека, по уточненным данным, пострадали и один погиб при падении плит с фуры на трассе в Приморском крае на встречные автомобили, сообщает региональная... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T07:50
2024-02-27T07:50
2024-02-27T09:50
происшествия
авто
приморский край
анучинский район
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929698630_402:0:2268:1050_1920x0_80_0_0_349f50b95ed87d6ef8f3eca34882530b.png
ВЛАДИВОСТОК, 27 фев - РИА Новости. Три человека, по уточненным данным, пострадали и один погиб при падении плит с фуры на трассе в Приморском крае на встречные автомобили, сообщает региональная прокуратура. Ранее полиция сообщила, что с ехавшей в Анучинском районе фуры Scania упали железобетонные плиты. Повреждены встречные автомобили Niva, Toyota Allion, Honda Shattle. УМВД информировало, что один человек погиб, два травмированы. "Мужчина 1985 года рождения погиб на месте, три человека с различными степенями тяжести доставлены в КГБУЗ "Арсеньевская городская больница", - говорится в сообщении прокуратуры. На место происшествия выехал и.о. заместителя прокурора района Сергей Слесаренко. Ведомство поставило на контроль установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки. Также прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства при перевозке грузов.
https://ria.ru/20240226/delo-1929552627.html
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
приморский край
анучинский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929698630_515:1:1883:1027_1920x0_80_0_0_732a2103b237e55abf84b5b359b89d65.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, приморский край, анучинский район, россия
Происшествия, Авто, Приморский край, Анучинский район, Россия
В Приморье при падении плит с фуры пострадали три человека
В Приморье при падении плит с фуры погиб один человек, трое пострадали
ВЛАДИВОСТОК, 27 фев - РИА Новости. Три человека, по уточненным данным, пострадали и один погиб при падении плит с фуры на трассе в Приморском крае на встречные автомобили, сообщает региональная прокуратура.
Ранее полиция сообщила, что с ехавшей в Анучинском районе
фуры Scania упали железобетонные плиты. Повреждены встречные автомобили Niva, Toyota Allion, Honda Shattle. УМВД информировало, что один человек погиб, два травмированы.
В Алтайском крае завели дело после ДТП, в котором погибли четыре человека
"Мужчина 1985 года рождения погиб на месте, три человека с различными степенями тяжести доставлены в КГБУЗ "Арсеньевская городская больница", - говорится в сообщении прокуратуры.
На место происшествия выехал и.о. заместителя прокурора района Сергей Слесаренко. Ведомство поставило на контроль установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки.
Также прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства при перевозке грузов.
Массовые ДТП в России в 2024 году