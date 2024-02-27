https://ria.ru/20240227/dtp-1929687679.html

В Приморье при падении плит с фуры пострадали три человека

В Приморье при падении плит с фуры пострадали три человека - РИА Новости, 27.02.2024

В Приморье при падении плит с фуры пострадали три человека

Три человека, по уточненным данным, пострадали и один погиб при падении плит с фуры на трассе в Приморском крае на встречные автомобили, сообщает региональная... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T07:50

2024-02-27T07:50

2024-02-27T09:50

происшествия

авто

приморский край

анучинский район

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929698630_402:0:2268:1050_1920x0_80_0_0_349f50b95ed87d6ef8f3eca34882530b.png

ВЛАДИВОСТОК, 27 фев - РИА Новости. Три человека, по уточненным данным, пострадали и один погиб при падении плит с фуры на трассе в Приморском крае на встречные автомобили, сообщает региональная прокуратура. Ранее полиция сообщила, что с ехавшей в Анучинском районе фуры Scania упали железобетонные плиты. Повреждены встречные автомобили Niva, Toyota Allion, Honda Shattle. УМВД информировало, что один человек погиб, два травмированы. "Мужчина 1985 года рождения погиб на месте, три человека с различными степенями тяжести доставлены в КГБУЗ "Арсеньевская городская больница", - говорится в сообщении прокуратуры. На место происшествия выехал и.о. заместителя прокурора района Сергей Слесаренко. Ведомство поставило на контроль установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки. Также прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства при перевозке грузов.

https://ria.ru/20240226/delo-1929552627.html

https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html

приморский край

анучинский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, приморский край, анучинский район, россия