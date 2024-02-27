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В Приморье при падении плит с фуры пострадали три человека - РИА Новости, 27.02.2024
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07:50 27.02.2024 (обновлено: 09:50 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/dtp-1929687679.html
В Приморье при падении плит с фуры пострадали три человека
В Приморье при падении плит с фуры пострадали три человека - РИА Новости, 27.02.2024
В Приморье при падении плит с фуры пострадали три человека
Три человека, по уточненным данным, пострадали и один погиб при падении плит с фуры на трассе в Приморском крае на встречные автомобили, сообщает региональная... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T07:50
2024-02-27T09:50
происшествия
авто
приморский край
анучинский район
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 27 фев - РИА Новости. Три человека, по уточненным данным, пострадали и один погиб при падении плит с фуры на трассе в Приморском крае на встречные автомобили, сообщает региональная прокуратура. Ранее полиция сообщила, что с ехавшей в Анучинском районе фуры Scania упали железобетонные плиты. Повреждены встречные автомобили Niva, Toyota Allion, Honda Shattle. УМВД информировало, что один человек погиб, два травмированы. "Мужчина 1985 года рождения погиб на месте, три человека с различными степенями тяжести доставлены в КГБУЗ "Арсеньевская городская больница", - говорится в сообщении прокуратуры. На место происшествия выехал и.о. заместителя прокурора района Сергей Слесаренко. Ведомство поставило на контроль установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки. Также прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства при перевозке грузов.
https://ria.ru/20240226/delo-1929552627.html
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происшествия, авто, приморский край, анучинский район, россия
Происшествия, Авто, Приморский край, Анучинский район, Россия
В Приморье при падении плит с фуры пострадали три человека

В Приморье при падении плит с фуры погиб один человек, трое пострадали

© Фото : Прокуратура Приморского края/TelegramМесто происшествия, где с проезжающей фуры упали плиты на встречные машины в Приморье. 27 февраля 2024
Место происшествия, где с проезжающей фуры упали плиты на встречные машины в Приморье. 27 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© Фото : Прокуратура Приморского края/Telegram
Место происшествия, где с проезжающей фуры упали плиты на встречные машины в Приморье. 27 февраля 2024
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 27 фев - РИА Новости. Три человека, по уточненным данным, пострадали и один погиб при падении плит с фуры на трассе в Приморском крае на встречные автомобили, сообщает региональная прокуратура.
Ранее полиция сообщила, что с ехавшей в Анучинском районе фуры Scania упали железобетонные плиты. Повреждены встречные автомобили Niva, Toyota Allion, Honda Shattle. УМВД информировало, что один человек погиб, два травмированы.
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"Мужчина 1985 года рождения погиб на месте, три человека с различными степенями тяжести доставлены в КГБУЗ "Арсеньевская городская больница", - говорится в сообщении прокуратуры.
На место происшествия выехал и.о. заместителя прокурора района Сергей Слесаренко. Ведомство поставило на контроль установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки.
Также прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства при перевозке грузов.
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