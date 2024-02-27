https://ria.ru/20240227/druzhba-1929846566.html

Депутат Госдумы высказался о дружбе России и Южной Осетии

Депутат Госдумы высказался о дружбе России и Южной Осетии - РИА Новости, 27.02.2024

Депутат Госдумы высказался о дружбе России и Южной Осетии

Дружба России и Южной Осетии - результат плодотворной работы стран по выстраиванию отношений и пример для всего кавказского региона, заявила РИА Новости... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T18:34

2024-02-27T18:34

2024-02-27T18:34

всемирный фестиваль молодежи — 2024

россия

яна лантратова

южная осетия

ссср

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Дружба России и Южной Осетии - результат плодотворной работы стран по выстраиванию отношений и пример для всего кавказского региона, заявила РИА Новости руководитель группы дружбы между парламентами России и Южной Осетии, депутат Госдумы Яна Лантратова, выразив признательность южноосетинским партнерам. Депутат сообщила, что эксперты Российского национального исследовательского института развития коммуникаций (НИИРК) оценили уровень отношений РФ страны с соседними государствами, по совокупности двенадцати показателей Республика Южная Осетия получила самый высокий балл и возглавила рейтинг из 16 государств, расположенных на территории бывшего СССР. "Это достижение - результат плодотворной, многоуровневой работы Москвы и Цхинвала. Не могу не отметить роль президента Республики, Гаглоева Алана Эдуардовича. Лидер Южной Осетии избрал однозначный курс на выстраивание по-настоящему тесных, многогранных отношений с Россией. С уверенностью можно сказать, что дружба между нашими странами не имеет границ и служит действенным примером для всего кавказского региона. В век международного беспорядка и геополитической слепоты крепкие межгосударственные связи, построенные на взаимном уважении общих интересов - большая редкость. Как руководитель группы дружбы между парламентами России и Южной Осетии хочу выразить глубокую признательность нашим южноосетинским партнерам", - сказала Лантратова. Парламентарий отметила, что товарооборот между государствами неуклонно растет: в 2022 году экспорт товаров из Южной Осетии в Россию вырос на 40%, а общий объем двусторонней торговли достиг 125 миллионов долларов. В мае прошлого года было подписано соглашение между РЮО и Российским экспортным центром, расширяющее торгово-экономическое сотрудничество стран, кроме того, точкой роста является Международная выставка продуктов питания "Продэкспо", на которой участвуют южноосетинские предприятия, отметила Лантратова. "Но не только экономика объединяет нас с соседом, наблюдается и интенсивный культурный обмен. В этом году на Всемирном фестивале молодежи в "Сириусе" кавказская республика будет представлена ста тридцатью молодыми людьми, делегацию возглавит заместитель руководителя Администрации Президента Республики Тибилов Алан Таймуразович. Участие столь крупной и представительной делегации – важный шаг для развития дружественных соседских отношений, возможность укрепить и расширить связи между молодыми поколениями наших стран, залог мирного и плодотворного будущего сотрудничества", - отметила Лантратова. Как указала парламентарий, плотное взаимодействие распространяется и на область безопасности: силовые структуры Южной Осетии и России регулярно проводят межведомственные учения, "последние из них прошли совсем недавно - 10 февраля в Абхазии на озере Рица". "Отдельной строкой хочу отметить энергетическое измерение наших двусторонних отношений. С 10 января этого года были отменены вывозные таможенные пошлины на экспорт российских нефтепродуктов и газа в РЮО, а введенные Правительством России ограничения поставок бензина на внешний рынок не затронут Южную Осетию", - напомнила депутат.

https://ria.ru/20240208/ucheniya-1926193412.html

https://ria.ru/20240112/abkhaziya-1920895363.html

https://ria.ru/20240227/festival-1929835994.html

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всемирный фестиваль молодежи — 2024, россия, яна лантратова, южная осетия, ссср, госдума рф