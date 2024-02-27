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В Мытищах оштрафовали водителя, устроившего дрифт на перекрестке - РИА Новости, 27.02.2024
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10:23 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/drift-1929707526.html
В Мытищах оштрафовали водителя, устроившего дрифт на перекрестке
В Мытищах оштрафовали водителя, устроившего дрифт на перекрестке - РИА Новости, 27.02.2024
В Мытищах оштрафовали водителя, устроившего дрифт на перекрестке
Полицейские составили 10 протоколов об административных правонарушениях на начинающего водителя, устроившего дрифт на перекрестке в Мытищах, сообщила начальник... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T10:23
2024-02-27T10:23
происшествия
мытищи
татьяна петрова
вера волошина
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Полицейские составили 10 протоколов об административных правонарушениях на начинающего водителя, устроившего дрифт на перекрестке в Мытищах, сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. "Сотрудники отдела Госавтоинспекции МУ МВД России "Мытищинское" установили и привлекли к административной ответственности местного жителя, который совершал опасные маневры на автомобиле на перекрестке улиц Веры Волошиной и Семашко", - рассказала она. Петрова отметила, что 18-летний водитель, устроивший дрифт, получил права в 2023 году, иномарка принадлежит его отцу. Свои действия молодой человек оправдал тем, что хотел "понтонуться перед друзьями", следует из видео ГУМВД. "В отношении молодого человека составлено 10 протоколов об административных правонарушениях по статье 12.12 (проезд на запрещающий сигнал светофора), статье 12.15 (нарушение правил расположения транспортного на проезжей части, встречного проезда), статье 12.16 (поворот налево и разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками и разметкой проезжей части дороги), статье 12.18 (невыполнение ПДД уступить дорогу пешеходам) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", - добавила начальник пресс-службы. Общая сумма штрафов составила 14 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230215/spetstransport-1851756028.html
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происшествия, мытищи, татьяна петрова, вера волошина, россия, авто
Происшествия, Мытищи, Татьяна Петрова, Вера Волошина, Россия, Авто
В Мытищах оштрафовали водителя, устроившего дрифт на перекрестке

В Мытищах водитель заплатит 14 тысяч рублей за дрифт на перекрестке

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Полицейские составили 10 протоколов об административных правонарушениях на начинающего водителя, устроившего дрифт на перекрестке в Мытищах, сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
«
"Сотрудники отдела Госавтоинспекции МУ МВД России "Мытищинское" установили и привлекли к административной ответственности местного жителя, который совершал опасные маневры на автомобиле на перекрестке улиц Веры Волошиной и Семашко", - рассказала она.
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Петрова отметила, что 18-летний водитель, устроивший дрифт, получил права в 2023 году, иномарка принадлежит его отцу.
Свои действия молодой человек оправдал тем, что хотел "понтонуться перед друзьями", следует из видео ГУМВД.
"В отношении молодого человека составлено 10 протоколов об административных правонарушениях по статье 12.12 (проезд на запрещающий сигнал светофора), статье 12.15 (нарушение правил расположения транспортного на проезжей части, встречного проезда), статье 12.16 (поворот налево и разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками и разметкой проезжей части дороги), статье 12.18 (невыполнение ПДД уступить дорогу пешеходам) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", - добавила начальник пресс-службы.
Общая сумма штрафов составила 14 тысяч рублей.
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ПроисшествияМытищиТатьяна ПетроваВера ВолошинаРоссияАвто
 
 
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