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СПЧ попросил Минприроды прояснить позицию по дороге через "Лосиный остров" - РИА Новости, 27.02.2024
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19:02 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/doroga-1929852794.html
СПЧ попросил Минприроды прояснить позицию по дороге через "Лосиный остров"
СПЧ попросил Минприроды прояснить позицию по дороге через "Лосиный остров" - РИА Новости, 27.02.2024
СПЧ попросил Минприроды прояснить позицию по дороге через "Лосиный остров"
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев попросил главу Минприроды России Александра Козлова рассмотреть альтернативные планы... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T19:02
2024-02-27T19:02
общество
королев
россия
кирилл кабанов
валерий фадеев
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
александр козлов (глава минприроды)
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев попросил главу Минприроды России Александра Козлова рассмотреть альтернативные планы строительства автодороги через "Лосиный остров" в подмосковный Королев, в министерстве сообщили РИА Новости, что не получали на рассмотрение никаких документов, касающихся строительства автодороги. Как рассказали в СПЧ, в Совет поступают обращения жителей Королева и Мытищ, обеспокоенных планами по строительству автомобильного въезда в Королев через нацпарк "Лосиный остров". "Постоянная комиссия Совета по экологическим правам совместно с МОО "Экспертный совет по заповедному делу", в состав которой входят ведущие экологи и эксперты по заповедному делу, изучили материалы и пришли к выводу о том, что подготовленные документы не соответствуют требованиям природоохранного законодательства, а строительство дороги по представленному проекту нанесет существенный вред природным комплексам национального парка", - говорится в Telegram-канале СПЧ. К письму Фадеева, адресованного Козлову, как отметили в пресс-службе, приложено экспертное заключение, подписанное академиками и членами-корреспондентами РАН, докторами наук и заслуженными экологами РФ. "Транспортные проблемы города Королев, безусловно, актуальны, однако их решение должно осуществляться с соблюдением природоохранного законодательства. Просим вас обеспечить рассмотрение альтернативных вариантов решения транспортных проблем Королева, не затрагивающих территорию национального парка "Лосиный остров", - говорится в обращении главы СПЧ, которое приводится пресс-службой. Член СПЧ Кирилл Кабанов в комментарии РИА Новости отметил, что парк имеет историческую и природную ценность, поэтому для защиты особо охраняемой территории был направлен запрос в Минприроды. "Они отвечают в том числе за заключение по этому проекту, насколько я знаю, они давали позитивное заключение. Мы хотим выяснить, давалось такое позитивное заключение или не давалось", - пояснил Кабанов. Кроме того, по его словам, речь может идти об изменении статуса "Лосиного острова" для застройки. "Мы в прошлом году, когда получили информацию, что на законодательном уровне хотят изменить статус "Лосиного острова", обратили внимание... Там существуют две истории: первая - связанная с дорогой, вторая - про то, чтобы поменять статус под дорогу, там готовится уже план застройки с элитным жильем", - сообщил Кабанов. "Будем держать ситуацию под контролем", - добавил правозащитник. В свою очередь в Минприроды РФ сообщили РИА Новости, что не получали на рассмотрение никаких документов, касающихся строительства автодороги в подмосковный город Королев. "Никакие документы, касаемые какого-либо строительства дороги в городе Королёве, в Минприроды России для рассмотрения не поступали", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что федеральный закон "Об охране окружающей среды" регламентирует, что никакой подобный объект, поступающий на процедуру оценки воздействия на окружающую среду, не может быть рассмотрен без предоставления альтернативных вариантов.
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общество, королев, россия, кирилл кабанов, валерий фадеев, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), александр козлов (глава минприроды)
Общество, Королев, Россия, Кирилл Кабанов, Валерий Фадеев, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Александр Козлов (глава Минприроды)
СПЧ попросил Минприроды прояснить позицию по дороге через "Лосиный остров"

Глава СПЧ попросил Минприроды прояснить позицию по дороге через "Лосиный остров"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРабочий во время монтажа металлоконструкций моста в Подмосковье
Рабочий во время монтажа металлоконструкций моста в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Рабочий во время монтажа металлоконструкций моста в Подмосковье. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев попросил главу Минприроды России Александра Козлова рассмотреть альтернативные планы строительства автодороги через "Лосиный остров" в подмосковный Королев, в министерстве сообщили РИА Новости, что не получали на рассмотрение никаких документов, касающихся строительства автодороги.
Как рассказали в СПЧ, в Совет поступают обращения жителей Королева и Мытищ, обеспокоенных планами по строительству автомобильного въезда в Королев через нацпарк "Лосиный остров".
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"Постоянная комиссия Совета по экологическим правам совместно с МОО "Экспертный совет по заповедному делу", в состав которой входят ведущие экологи и эксперты по заповедному делу, изучили материалы и пришли к выводу о том, что подготовленные документы не соответствуют требованиям природоохранного законодательства, а строительство дороги по представленному проекту нанесет существенный вред природным комплексам национального парка", - говорится в Telegram-канале СПЧ.
К письму Фадеева, адресованного Козлову, как отметили в пресс-службе, приложено экспертное заключение, подписанное академиками и членами-корреспондентами РАН, докторами наук и заслуженными экологами РФ.
"Транспортные проблемы города Королев, безусловно, актуальны, однако их решение должно осуществляться с соблюдением природоохранного законодательства. Просим вас обеспечить рассмотрение альтернативных вариантов решения транспортных проблем Королева, не затрагивающих территорию национального парка "Лосиный остров", - говорится в обращении главы СПЧ, которое приводится пресс-службой.
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Член СПЧ Кирилл Кабанов в комментарии РИА Новости отметил, что парк имеет историческую и природную ценность, поэтому для защиты особо охраняемой территории был направлен запрос в Минприроды.
"Они отвечают в том числе за заключение по этому проекту, насколько я знаю, они давали позитивное заключение. Мы хотим выяснить, давалось такое позитивное заключение или не давалось", - пояснил Кабанов.
Кроме того, по его словам, речь может идти об изменении статуса "Лосиного острова" для застройки.
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"Мы в прошлом году, когда получили информацию, что на законодательном уровне хотят изменить статус "Лосиного острова", обратили внимание... Там существуют две истории: первая - связанная с дорогой, вторая - про то, чтобы поменять статус под дорогу, там готовится уже план застройки с элитным жильем", - сообщил Кабанов.
"Будем держать ситуацию под контролем", - добавил правозащитник.
В свою очередь в Минприроды РФ сообщили РИА Новости, что не получали на рассмотрение никаких документов, касающихся строительства автодороги в подмосковный город Королев.
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"Никакие документы, касаемые какого-либо строительства дороги в городе Королёве, в Минприроды России для рассмотрения не поступали", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что федеральный закон "Об охране окружающей среды" регламентирует, что никакой подобный объект, поступающий на процедуру оценки воздействия на окружающую среду, не может быть рассмотрен без предоставления альтернативных вариантов.
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ОбществоКоролевРоссияКирилл КабановВалерий ФадеевМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Александр Козлов (глава Минприроды)
 
 
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