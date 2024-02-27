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Курс доллара снизился до 92,24 рубля
Курс доллара снизился до 92,24 рубля - РИА Новости, 27.02.2024
Курс доллара снизился до 92,24 рубля
Курс рубля в начале торгов вторника повышается к доллару, стабилен к юаню и снижается к евро: курс американской валюты к текущему моменту снижается до 92,24... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T07:19
2024-02-27T07:19
2024-02-27T07:19
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экономика
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов вторника повышается к доллару, стабилен к юаню и снижается к евро: курс американской валюты к текущему моменту снижается до 92,24 рубля, китайской – колеблется около 12,76 рубля, европейской – растет до 100,08 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск снижается на 14 копеек - до 92,24 рубля, евро - растет на 8 копеек, до 100,08 рубля, юаня - стабилен на отметке прошлого закрытия в 12,76 рубля.
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экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Курс доллара снизился до 92,24 рубля
Курс доллара на Московской бирже снизился до 92,24 рубля, юань стабилен
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов вторника повышается к доллару, стабилен к юаню и снижается к евро: курс американской валюты к текущему моменту снижается до 92,24 рубля, китайской – колеблется около 12,76 рубля, европейской – растет до 100,08 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск снижается на 14 копеек - до 92,24 рубля, евро - растет на 8 копеек, до 100,08 рубля, юаня - стабилен на отметке прошлого закрытия в 12,76 рубля.