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Курс доллара снизился до 92,24 рубля

Курс доллара снизился до 92,24 рубля - РИА Новости, 27.02.2024

Курс доллара снизился до 92,24 рубля

Курс рубля в начале торгов вторника повышается к доллару, стабилен к юаню и снижается к евро: курс американской валюты к текущему моменту снижается до 92,24... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T07:19

2024-02-27T07:19

2024-02-27T07:19

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов вторника повышается к доллару, стабилен к юаню и снижается к евро: курс американской валюты к текущему моменту снижается до 92,24 рубля, китайской – колеблется около 12,76 рубля, европейской – растет до 100,08 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск снижается на 14 копеек - до 92,24 рубля, евро - растет на 8 копеек, до 100,08 рубля, юаня - стабилен на отметке прошлого закрытия в 12,76 рубля.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа