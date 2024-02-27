https://ria.ru/20240227/diskreditatsiya-1929839296.html
Жительницу Петербурга заключили в СИЗО за дискредитацию российской армии
Жительницу Петербурга заключили в СИЗО за дискредитацию российской армии - РИА Новости, 27.02.2024
Жительницу Петербурга заключили в СИЗО за дискредитацию российской армии
Петроградский районный суд заключил под стражу Дарью Козыреву за повторную дискредитацию ВС РФ после пикета у памятника Шевченко, сообщила объединенная... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T17:58
2024-02-27T17:58
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев — РИА Новости. Петроградский районный суд заключил под стражу Дарью Козыреву за повторную дискредитацию ВС РФ после пикета у памятника Шевченко, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. "Петроградский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дарьи Козыревой, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280.3 (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации) УК РФ. Суд избрал стражу сроком по 25.04.2024", - сообщает пресс-служба. По данным следствия, 24 февраля Козырева у памятника Шевченко осуществила "публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ". По данным интернет-издания "Фонтанка", она стояла с плакатом, на котором были выведены строки поэта на украинском языке. Ранее на Козыреву уже составлялись административные протоколы за пост в соцсетях и порчу символа побратимства Мариуполя и Петербурга "Два сердца", который устанавливали на Дворцовой площади зимой 2022 года. В объединенной пресс-службе судов города сообщили, что Козырева привлекалась ранее к административной ответственности по статье о дискредитации ВС РФ. "Мотивируя стражу, следствие указало, что оперативными данными подтверждается, что Козырева поддерживает устойчивые связи с оппозиционными движениями, в том числе и с их представителями за пределами Российской Федерации, действуя в интересах иностранных государств", - сообщили в пресс-службе судов.
https://ria.ru/20240117/vragi_rossii-1921730280.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, вооруженные силы рф, мариуполь
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Вооруженные силы РФ, Мариуполь
Жительницу Петербурга заключили в СИЗО за дискредитацию российской армии
Жительницу Петербурга заключили в СИЗО за дискредитацию ВС РФ после пикета
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев — РИА Новости.
Петроградский районный суд заключил под стражу Дарью Козыреву за повторную дискредитацию ВС РФ после пикета у памятника Шевченко, сообщила объединенная пресс-служба
судов Петербурга.
"Петроградский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дарьи Козыревой, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280.3 (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации) УК РФ. Суд избрал стражу сроком по 25.04.2024", - сообщает пресс-служба.
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По данным следствия, 24 февраля Козырева у памятника Шевченко осуществила "публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ". По данным интернет-издания "Фонтанка", она стояла с плакатом, на котором были выведены строки поэта на украинском языке. Ранее на Козыреву уже составлялись административные протоколы за пост в соцсетях и порчу символа побратимства Мариуполя и Петербурга "Два сердца", который устанавливали на Дворцовой площади зимой 2022 года.
В объединенной пресс-службе судов города сообщили, что Козырева привлекалась ранее к административной ответственности по статье о дискредитации ВС РФ.
"Мотивируя стражу, следствие указало, что оперативными данными подтверждается, что Козырева поддерживает устойчивые связи с оппозиционными движениями, в том числе и с их представителями за пределами Российской Федерации, действуя в интересах иностранных государств", - сообщили в пресс-службе судов.
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