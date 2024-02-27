https://ria.ru/20240227/dementsiya-1929612780.html

Как избежать деменции. Врачи дали простые советы

Как избежать деменции. Врачи дали простые советы - РИА Новости, 27.02.2024

Как избежать деменции. Врачи дали простые советы

Ученые из Китая обнаружили биомаркеры, по которым можно предсказать деменцию за десять лет. Это поможет медикам. Когда открытие внедрят и как сейчас проводят... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T08:00

2024-02-27T08:00

2024-02-27T08:00

наука

медицина

биология

деменция

болезнь альцгеймера

кровь

белки

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Ученые из Китая обнаружили биомаркеры, по которым можно предсказать деменцию за десять лет. Это поможет медикам. Когда открытие внедрят и как сейчас проводят диагностику — в материале РИА Новости.Предсказать деменциюЖенщина 70 лет поступает в больницу для обследования. В последние четыре года родные замечают за ней странности. Она быстро забывает, о чем был разговор, теряет вещи, подозревая при этом членов семьи в краже. Не помнит о собственных планах — например, о записи к врачу. Может заблудиться на хорошо знакомом маршруте. Путается в воспоминаниях. При этом сама проблем не осознает.Это симптомы болезни Альцгеймера, которая обычно возникает у людей старше 65 лет и постепенно приводит к распаду личности. Население в развитых странах стареет, а значит, таких пациентов все больше. После 90 лет — каждый пятый. Усиливается нагрузка на систему здравоохранения, страдают семьи, которым приходится организовывать уход за родственниками.Заболевание неизлечимо, но есть лекарства, замедляющие его развитие. Важно как можно раньше поставить диагноз, чтобы отсрочить деменцию. Проблема в том, что до первых симптомов порой проходит много лет, а когда человек обращается за помощью, в мозге уже погибло слишком много нейронов.Память и интеллект теряют и по другим причинам: травмы, недостаточность мозгового кровообращения, различные патологии, например деменция с тельцами Леви. Но на болезнь Альцгеймера приходится до 60 процентов подобных случаев.Ученые время от времени выявляют те или иные биомаркеры деменции. Сейчас ясно, что одной какой-то молекулы, связанной с патологией, не существует. Нужно рассматривать несколько признаков, по которым возможен скрининг. В этом помогает протеомика — наука о всей совокупности белков в тканях.Ученые из Университета Фудань в Китае проанализировали данные о 1463 белках в плазме крови более чем 52 тысяч человек из Биобанка Великобритании. Страдающих деменцией среди участников исследования (2006-2010) не было. В течение следующих 14 лет заболели 1417.В среднем патология проявлялась в возрасте 66 лет. У 691 человека — болезнь Альцгеймера.Ученые выявили много белков, связанных с деменцией любого типа и болезнью Альцгеймера. Лучше всего предсказывали патологию GFAP, NEFL, GDF15, LTBP2. Причем по отдельности эти биомаркеры не столь информативны.К примеру, GFAP, или глиофибриллярный кислый протеин, концентрируется в глиальных клетках мозга и в кровоток здорового человека почти не попадает. Если его обнаружили, значит, с нервной системой что-то не так. Установили, что его высокая концентрация в крови повышает риск деменции более чем в два раза. Вместе с белком NEFL (тонким полипептидным нейрофиламентом) он еще точнее указывает на болезнь.Однако только биомаркеров недостаточно, отмечают авторы работы. Деменция — заболевание многофакторное, с разнообразными симптомами.Ранние предвестники: на что обратить внимание"Для диагностики болезни Альцгеймера исследуют спинномозговую жидкость. Что касается биомаркеров крови, пока нет надежного метода", — говорит доктор медицинских наук, профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Владимир Захаров. Когнитивные заболевания по крови нигде не диагностируют, хотя теоретически это возможно, добавляет он.Первый симптом Альцгеймера — повышенная забывчивость, когда человек говорит одно и то же, повторяет вопрос, покупает в магазине то, что уже купил. При сосудистой деменции в первую очередь трудно концентрироваться, наступает быстрая усталость при умственной работе, туман в голове."Все начинается вполне безобидно", — отмечает профессор. Вроде бы интеллект сохраняется, человек самостоятелен, работает. Не каждый обратится к врачу из-за забывчивости. Между тем болезнь прогрессирует, мозг ежедневно теряет нервные клетки.В какой-то момент болезнь буквально наваливается, личность распадается на глазах, наступает деменция. Вот почему сейчас больше внимания уделяют так называемым умеренным когнитивным нарушениям."Это промежуточное состояние между нормой и явной патологией, когда уже есть первые симптомы, но человек еще сохраняет независимость и самостоятельность, не нуждается в посторонней помощи", — поясняет доктор.На этом этапе врач еще не уверен в диагнозе, болезнь может развиваться по-разному. Однако ее уже надо лечить."Прогрессирование патологии замедляют, например, препараты, сочетающие мелатонин и мемантин. Они воздействуют на универсальные механизмы повреждения мозга, такие как нейровоспаление", — указывает специалист.В то же время важно вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек, поддерживать регулярные умственные и физические нагрузки, поскольку, помимо генетической предрасположенности, деменции способствуют повышенное кровяное давление, высокий холестерин, сахарный диабет. Среди факторов риска — травмы, низкий уровень образования и интеллектуальной активности.

https://ria.ru/20211107/slaboumie-1757976837.html

https://ria.ru/20210225/dementsiya-1598829263.html

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2024

Татьяна Пичугина

Татьяна Пичугина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Пичугина

медицина, биология, деменция, болезнь альцгеймера, кровь, белки