https://ria.ru/20240227/delo-1929785911.html

На Алтае завели дело на водителя, высадившего ребенка из маршрутки на мороз

На Алтае завели дело на водителя, высадившего ребенка из маршрутки на мороз - РИА Новости, 27.02.2024

На Алтае завели дело на водителя, высадившего ребенка из маршрутки на мороз

Уголовное дело возбудили в Алтайском крае в отношении водителя, который высадил из маршрутки оплатившего проезд ребенка раньше его остановки в мороз, так как не РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T14:34

2024-02-27T14:34

2024-02-27T14:34

происшествия

алтайский край

рубцовск

следственный комитет россии (ск рф)

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БАРНАУЛ, 27 фев — РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Алтайском крае в отношении водителя, который высадил из маршрутки оплатившего проезд ребенка раньше его остановки в мороз, так как не захотел дальше вести единственного пассажира, сообщили журналистам в СУСК по региону. "Двадцать второго февраля текущего года водитель маршрутки высадил 14-летнего школьника на мороз за несколько остановок от дома в Рубцовске Алтайского края, несмотря на оплаченный подростком проезд. Причиной мужчина назвал нежелание везти единственного пассажира. СК по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ", - говорится в сообщении. Этим фактом также заинтересовалась региональная прокуратура, ведомство проводит проверку исполнения законодательства о безопасности несовершеннолетних и предоставления услуг по перевозке граждан общественным транспортом в Рубцовске.

https://ria.ru/20240226/avtobus-1929583388.html

алтайский край

рубцовск

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происшествия, алтайский край, рубцовск, следственный комитет россии (ск рф)