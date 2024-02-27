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На Алтае завели дело на водителя, высадившего ребенка из маршрутки на мороз - РИА Новости, 27.02.2024
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14:34 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/delo-1929785911.html
На Алтае завели дело на водителя, высадившего ребенка из маршрутки на мороз
На Алтае завели дело на водителя, высадившего ребенка из маршрутки на мороз - РИА Новости, 27.02.2024
На Алтае завели дело на водителя, высадившего ребенка из маршрутки на мороз
Уголовное дело возбудили в Алтайском крае в отношении водителя, который высадил из маршрутки оплатившего проезд ребенка раньше его остановки в мороз, так как не РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T14:34
2024-02-27T14:34
происшествия
алтайский край
рубцовск
следственный комитет россии (ск рф)
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БАРНАУЛ, 27 фев — РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Алтайском крае в отношении водителя, который высадил из маршрутки оплатившего проезд ребенка раньше его остановки в мороз, так как не захотел дальше вести единственного пассажира, сообщили журналистам в СУСК по региону. "Двадцать второго февраля текущего года водитель маршрутки высадил 14-летнего школьника на мороз за несколько остановок от дома в Рубцовске Алтайского края, несмотря на оплаченный подростком проезд. Причиной мужчина назвал нежелание везти единственного пассажира. СК по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ", - говорится в сообщении. Этим фактом также заинтересовалась региональная прокуратура, ведомство проводит проверку исполнения законодательства о безопасности несовершеннолетних и предоставления услуг по перевозке граждан общественным транспортом в Рубцовске.
https://ria.ru/20240226/avtobus-1929583388.html
алтайский край
рубцовск
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происшествия, алтайский край, рубцовск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Алтайский край, Рубцовск, Следственный комитет России (СК РФ)
На Алтае завели дело на водителя, высадившего ребенка из маршрутки на мороз

На Алтае завели дело на водителя, выгнавшего школьника на мороз раньше остановки

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЖенщина на улице во время метели
Женщина на улице во время метели - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Женщина на улице во время метели. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 27 фев — РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Алтайском крае в отношении водителя, который высадил из маршрутки оплатившего проезд ребенка раньше его остановки в мороз, так как не захотел дальше вести единственного пассажира, сообщили журналистам в СУСК по региону.
"Двадцать второго февраля текущего года водитель маршрутки высадил 14-летнего школьника на мороз за несколько остановок от дома в Рубцовске Алтайского края, несмотря на оплаченный подростком проезд. Причиной мужчина назвал нежелание везти единственного пассажира. СК по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ", - говорится в сообщении.
Этим фактом также заинтересовалась региональная прокуратура, ведомство проводит проверку исполнения законодательства о безопасности несовершеннолетних и предоставления услуг по перевозке граждан общественным транспортом в Рубцовске.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
В Кузбассе завели дело против высадившего ребенка в мороз водителя автобуса
26 февраля, 16:00
 
ПроисшествияАлтайский крайРубцовскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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