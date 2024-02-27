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На Алтае завели дело на водителя, высадившего ребенка из маршрутки на мороз
На Алтае завели дело на водителя, высадившего ребенка из маршрутки на мороз - РИА Новости, 27.02.2024
На Алтае завели дело на водителя, высадившего ребенка из маршрутки на мороз
Уголовное дело возбудили в Алтайском крае в отношении водителя, который высадил из маршрутки оплатившего проезд ребенка раньше его остановки в мороз, так как не РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T14:34
2024-02-27T14:34
2024-02-27T14:34
происшествия
алтайский край
рубцовск
следственный комитет россии (ск рф)
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БАРНАУЛ, 27 фев — РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Алтайском крае в отношении водителя, который высадил из маршрутки оплатившего проезд ребенка раньше его остановки в мороз, так как не захотел дальше вести единственного пассажира, сообщили журналистам в СУСК по региону. "Двадцать второго февраля текущего года водитель маршрутки высадил 14-летнего школьника на мороз за несколько остановок от дома в Рубцовске Алтайского края, несмотря на оплаченный подростком проезд. Причиной мужчина назвал нежелание везти единственного пассажира. СК по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ", - говорится в сообщении. Этим фактом также заинтересовалась региональная прокуратура, ведомство проводит проверку исполнения законодательства о безопасности несовершеннолетних и предоставления услуг по перевозке граждан общественным транспортом в Рубцовске.
https://ria.ru/20240226/avtobus-1929583388.html
алтайский край
рубцовск
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происшествия, алтайский край, рубцовск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Алтайский край, Рубцовск, Следственный комитет России (СК РФ)
На Алтае завели дело на водителя, высадившего ребенка из маршрутки на мороз
На Алтае завели дело на водителя, выгнавшего школьника на мороз раньше остановки