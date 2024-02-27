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ФАС возбудила дело против Сбербанка - РИА Новости, 27.02.2024
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10:38 27.02.2024 (обновлено: 11:35 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/delo-1929711445.html
ФАС возбудила дело против Сбербанка
ФАС возбудила дело против Сбербанка - РИА Новости, 27.02.2024
ФАС возбудила дело против Сбербанка
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении Сбербанка из-за признаков нарушения закона о рекламе, сообщила пресс-служба ведомства в... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T10:38
2024-02-27T11:35
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
происшествия
сбербанк россии
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении Сбербанка из-за признаков нарушения закона о рекламе, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале. &quot;В ФАС поступила жалоба гражданина на рекламу &quot;Сбербанка&quot;, которая распространялась на рекламных конструкциях в Москве&quot;, — говорится в релизе.Уточняется, что в рекламе крупным шрифтом указывалась привлекательная для потребителя информация о процентной ставке по вкладу 12 процентов годовых. Сведения об иных условиях, влияющих на получение дохода по вкладу, размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом. Таким образом, потребители получали неполную информацию обо всех условиях, определяющих сумму доходов вкладчиков.В ведомстве заявили, что в случае установления нарушения банк будет привлечен к административной ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.
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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), происшествия, сбербанк россии
Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Происшествия, Сбербанк России
ФАС возбудила дело против Сбербанка

ФАС возбудила дело против Сбербанка по признакам нарушения закона о рекламе

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении Сбербанка из-за признаков нарушения закона о рекламе, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
«

"В ФАС поступила жалоба гражданина на рекламу "Сбербанка", которая распространялась на рекламных конструкциях в Москве", — говорится в релизе.

Уточняется, что в рекламе крупным шрифтом указывалась привлекательная для потребителя информация о процентной ставке по вкладу 12 процентов годовых. Сведения об иных условиях, влияющих на получение дохода по вкладу, размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом. Таким образом, потребители получали неполную информацию обо всех условиях, определяющих сумму доходов вкладчиков.
В ведомстве заявили, что в случае установления нарушения банк будет привлечен к административной ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.
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РоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)ПроисшествияСбербанк России
 
 
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