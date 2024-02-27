https://ria.ru/20240227/delo-1929711445.html

ФАС возбудила дело против Сбербанка

ФАС возбудила дело против Сбербанка - РИА Новости, 27.02.2024

ФАС возбудила дело против Сбербанка

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении Сбербанка из-за признаков нарушения закона о рекламе, сообщила пресс-служба ведомства в... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T10:38

2024-02-27T10:38

2024-02-27T11:35

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

происшествия

сбербанк россии

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении Сбербанка из-за признаков нарушения закона о рекламе, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале. "В ФАС поступила жалоба гражданина на рекламу "Сбербанка", которая распространялась на рекламных конструкциях в Москве", — говорится в релизе.Уточняется, что в рекламе крупным шрифтом указывалась привлекательная для потребителя информация о процентной ставке по вкладу 12 процентов годовых. Сведения об иных условиях, влияющих на получение дохода по вкладу, размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом. Таким образом, потребители получали неполную информацию обо всех условиях, определяющих сумму доходов вкладчиков.В ведомстве заявили, что в случае установления нарушения банк будет привлечен к административной ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

https://ria.ru/20240226/taksi-1929453595.html

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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), происшествия, сбербанк россии