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В США опубликовали свод данных о российских войсках - РИА Новости, 27.02.2024
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01:45 27.02.2024 (обновлено: 11:29 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/dannye-1929674564.html
В США опубликовали свод данных о российских войсках
В США опубликовали свод данных о российских войсках - РИА Новости, 27.02.2024
В США опубликовали свод данных о российских войсках
Сухопутные войска США подготовили 280-страничный свод данных о российских вооруженных силах, их структуре, вооружениях и тактике действий, но оставили за... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T01:45
2024-02-27T11:29
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ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. Сухопутные войска США подготовили 280-страничный свод данных о российских вооруженных силах, их структуре, вооружениях и тактике действий, но оставили за скобками конфликт на Украине. Труд "Российская тактика", размещенный в том числе в социальных сетях, заявлен как учебное пособие для "военной подготовки, профессионального образования и развития лидеров". "(Публикация. — Прим. ред.) разбирает тактику, организацию и действия российских военных, описывает, как Россия стала бы воевать согласно своей доктрине. Используются российские тактические концепции, применяемые при подготовке и на учениях, в первую очередь для крупномасштабных военных операций", — сказано в предисловии. Публикация включает разнообразные сведения — от мест постоянной дислокации воинских частей до тактико-технических характеристик российских вооружений. В социальной сети Х размещение доклада военные сопроводили вопросом: "Знаете ли вы своего врага?" Авторы говорят, что не касаются действий российских войск на Украине, считая преждевременным судить, "насколько они подтверждают или отрицают доктринальные стратегию и тактику".
https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html
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украина, сша, россия, в мире
Украина, США, Россия, В мире
В США опубликовали свод данных о российских войсках

Военные США опубликовали свод данных о Вооруженных силах России

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. Сухопутные войска США подготовили 280-страничный свод данных о российских вооруженных силах, их структуре, вооружениях и тактике действий, но оставили за скобками конфликт на Украине.
Труд "Российская тактика", размещенный в том числе в социальных сетях, заявлен как учебное пособие для "военной подготовки, профессионального образования и развития лидеров".
Алексей Быстрик, гвардии полковник. В зоне СВО с 24 февраля 2022 года. Награжден орденом Мужества, орденами За заслуги перед Отечеством I и II степени, медалями За боевые отличия, За воинскую доблесть I и II степени - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
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"(Публикация. — Прим. ред.) разбирает тактику, организацию и действия российских военных, описывает, как Россия стала бы воевать согласно своей доктрине. Используются российские тактические концепции, применяемые при подготовке и на учениях, в первую очередь для крупномасштабных военных операций", — сказано в предисловии.
Публикация включает разнообразные сведения — от мест постоянной дислокации воинских частей до тактико-технических характеристик российских вооружений.
В социальной сети Х размещение доклада военные сопроводили вопросом: "Знаете ли вы своего врага?"
Авторы говорят, что не касаются действий российских войск на Украине, считая преждевременным судить, "насколько они подтверждают или отрицают доктринальные стратегию и тактику".
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