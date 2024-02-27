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В Дагестане четыре человека получили ранения в перестрелке - РИА Новости, 27.02.2024
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19:34 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/dagestan-1929856963.html
В Дагестане четыре человека получили ранения в перестрелке
В Дагестане четыре человека получили ранения в перестрелке - РИА Новости, 27.02.2024
В Дагестане четыре человека получили ранения в перестрелке
Перестрелка с участием четырех человек произошла в Унцукульском районе Дагестана, все участники получили ранения, сообщили во вторник в пресс-службе... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T19:34
2024-02-27T19:34
происшествия
унцукульский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 27 фев - РИА Новости. Перестрелка с участием четырех человек произошла в Унцукульском районе Дагестана, все участники получили ранения, сообщили во вторник в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. "По данным следствия 26 февраля 2024 года около 17 часов (мск) на территории поселка Временный Унцукульского района между четырьмя жителями республики возникла ссора на почве личных неприязненных отношений, переросшая в драку, в ходе которой были произведены выстрелы из огнестрельного оружия с обеих сторон. В результате произошедшего все участвующие лица получили ранения", – говорится в сообщении. Пострадавших доставили в медучреждения. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух или более человек группой лиц и незаконном обороте оружия группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, п.п. "а, ж" ч. 2 ст. 105 и п. "а" ч. 3 ст. 222 УК РФ). Пресс-служба МВД Дагестана сообщает, что в перестрелке участвовали жители села Гимры. Полицейские выяснили, что двое мужчин ранее на почве бытового конфликта избили сельчанина. Племянники пострадавшего, узнав о произошедшем, решили разобраться с обидчиками дяди. Словесная перепалка переросла в драку с хаотичной стрельбой с обеих сторон.
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происшествия, унцукульский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Унцукульский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане четыре человека получили ранения в перестрелке

СК: в Унцукульском районе Дагестана 4 человека получили ранения в перестрелке

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МАХАЧКАЛА, 27 фев - РИА Новости. Перестрелка с участием четырех человек произошла в Унцукульском районе Дагестана, все участники получили ранения, сообщили во вторник в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
"По данным следствия 26 февраля 2024 года около 17 часов (мск) на территории поселка Временный Унцукульского района между четырьмя жителями республики возникла ссора на почве личных неприязненных отношений, переросшая в драку, в ходе которой были произведены выстрелы из огнестрельного оружия с обеих сторон. В результате произошедшего все участвующие лица получили ранения", – говорится в сообщении.
Пострадавших доставили в медучреждения. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух или более человек группой лиц и незаконном обороте оружия группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, п.п. "а, ж" ч. 2 ст. 105 и п. "а" ч. 3 ст. 222 УК РФ).
Пресс-служба МВД Дагестана сообщает, что в перестрелке участвовали жители села Гимры. Полицейские выяснили, что двое мужчин ранее на почве бытового конфликта избили сельчанина. Племянники пострадавшего, узнав о произошедшем, решили разобраться с обидчиками дяди. Словесная перепалка переросла в драку с хаотичной стрельбой с обеих сторон.
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ПроисшествияУнцукульский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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