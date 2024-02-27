https://ria.ru/20240227/chlenstvo-1929844310.html

В Венгрии назвали прием Швеции в НАТО провокацией

В Венгрии назвали прием Швеции в НАТО провокацией - РИА Новости, 27.02.2024

В Венгрии назвали прием Швеции в НАТО провокацией

Прием в НАТО Швеции является провокацией, подливанием масла в огонь и шагом к Третьей мировой войне, а присутствие на голосовании в венгерском парламенте посла... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T18:28

2024-02-27T18:28

2024-02-27T18:28

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БУДАПЕШТ, 27 фев - РИА Новости. Прием в НАТО Швеции является провокацией, подливанием масла в огонь и шагом к Третьей мировой войне, а присутствие на голосовании в венгерском парламенте посла США - это неприемлемый акт давления на суверенную страну, заявил РИА Новости председатель венгерской правой партии "Наша Родина", голосовавшей против ратификации шведской заявки, Ласло Тороцкаи. Парламент Венгрии на первом заседании весенней сессии в понедельник ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. В ходе заключительного голосования 188 депутатов выступили за, шестеро были против, четыре депутата не голосовали. "Мы считаем чрезвычайно опасным в нынешней ситуации расширение НАТО на Восток. Это своего рода провокация, масло в огонь, шаг к разрушительной Третьей Мировой войне, при этом мы не думаем, что Россия напала бы на Финляндию или Швецию. Именно поэтому мы выступили против расширения НАТО", - сказал Тороцкаи. Он также назвал "неправильным" присутствие посла США в Будапеште Дэвида Прессмана на заседании парламента. "Мы считаем это формой давления, неприемлемой для суверенного государства", - подчеркнул он. После того, как Турция в январе ратифицировала членство Швеции в альянсе, Венгрия оставалась последней из стран-союзников, кто этого еще не сделал. После ратификации Швеция официально станет 32-м членом НАТО. По результатам выборов в парламент Венгрии в апреле 2022 года, партия "Наша Родина" получила шесть мест в национальном собрании из 199.

https://ria.ru/20240226/nato-1929659792.html

https://ria.ru/20240220/nato-1928408601.html

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в мире, швеция, венгрия, сша, нато