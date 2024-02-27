Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии назвали прием Швеции в НАТО провокацией - РИА Новости, 27.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:28 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/chlenstvo-1929844310.html
В Венгрии назвали прием Швеции в НАТО провокацией
В Венгрии назвали прием Швеции в НАТО провокацией - РИА Новости, 27.02.2024
В Венгрии назвали прием Швеции в НАТО провокацией
Прием в НАТО Швеции является провокацией, подливанием масла в огонь и шагом к Третьей мировой войне, а присутствие на голосовании в венгерском парламенте посла... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T18:28
2024-02-27T18:28
в мире
швеция
венгрия
сша
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104821/60/1048216016_0:188:3010:1881_1920x0_80_0_0_514d69c7c628b048ef7bd1ad7585d8a5.jpg
БУДАПЕШТ, 27 фев - РИА Новости. Прием в НАТО Швеции является провокацией, подливанием масла в огонь и шагом к Третьей мировой войне, а присутствие на голосовании в венгерском парламенте посла США - это неприемлемый акт давления на суверенную страну, заявил РИА Новости председатель венгерской правой партии "Наша Родина", голосовавшей против ратификации шведской заявки, Ласло Тороцкаи. Парламент Венгрии на первом заседании весенней сессии в понедельник ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. В ходе заключительного голосования 188 депутатов выступили за, шестеро были против, четыре депутата не голосовали. "Мы считаем чрезвычайно опасным в нынешней ситуации расширение НАТО на Восток. Это своего рода провокация, масло в огонь, шаг к разрушительной Третьей Мировой войне, при этом мы не думаем, что Россия напала бы на Финляндию или Швецию. Именно поэтому мы выступили против расширения НАТО", - сказал Тороцкаи. Он также назвал "неправильным" присутствие посла США в Будапеште Дэвида Прессмана на заседании парламента. "Мы считаем это формой давления, неприемлемой для суверенного государства", - подчеркнул он. После того, как Турция в январе ратифицировала членство Швеции в альянсе, Венгрия оставалась последней из стран-союзников, кто этого еще не сделал. После ратификации Швеция официально станет 32-м членом НАТО. По результатам выборов в парламент Венгрии в апреле 2022 года, партия "Наша Родина" получила шесть мест в национальном собрании из 199.
https://ria.ru/20240226/nato-1929659792.html
https://ria.ru/20240220/nato-1928408601.html
https://ria.ru/20240209/vengry-1926502219.html
швеция
венгрия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104821/60/1048216016_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_c8ce00e310280f2705329f02d8b2ad34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швеция, венгрия, сша, нато
В мире, Швеция, Венгрия, США, НАТО
В Венгрии назвали прием Швеции в НАТО провокацией

Лидер венгерской партии назвал прием Швеции в НАТО провокацией

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВенгрия
Венгрия - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Венгрия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 27 фев - РИА Новости. Прием в НАТО Швеции является провокацией, подливанием масла в огонь и шагом к Третьей мировой войне, а присутствие на голосовании в венгерском парламенте посла США - это неприемлемый акт давления на суверенную страну, заявил РИА Новости председатель венгерской правой партии "Наша Родина", голосовавшей против ратификации шведской заявки, Ласло Тороцкаи.
Парламент Венгрии на первом заседании весенней сессии в понедельник ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. В ходе заключительного голосования 188 депутатов выступили за, шестеро были против, четыре депутата не голосовали.
Заседание парламента Венгрии, на котором ратифицирована заявка Швеции на вступление в НАТО - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
В Совфеде прокомментировали одобрение заявки Швеции в НАТО
26 февраля, 22:15
"Мы считаем чрезвычайно опасным в нынешней ситуации расширение НАТО на Восток. Это своего рода провокация, масло в огонь, шаг к разрушительной Третьей Мировой войне, при этом мы не думаем, что Россия напала бы на Финляндию или Швецию. Именно поэтому мы выступили против расширения НАТО", - сказал Тороцкаи.
Он также назвал "неправильным" присутствие посла США в Будапеште Дэвида Прессмана на заседании парламента. "Мы считаем это формой давления, неприемлемой для суверенного государства", - подчеркнул он.
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
В НАТО будут втягивать новые страны по сценарию Украины, считает Лукашенко
20 февраля, 11:25
После того, как Турция в январе ратифицировала членство Швеции в альянсе, Венгрия оставалась последней из стран-союзников, кто этого еще не сделал. После ратификации Швеция официально станет 32-м членом НАТО.
По результатам выборов в парламент Венгрии в апреле 2022 года, партия "Наша Родина" получила шесть мест в национальном собрании из 199.
Города мира. Будапешт - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Многие закарпатские венгры хотели бы вернуться на родину, считает эксперт
9 февраля, 20:46
 
В миреШвецияВенгрияСШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала