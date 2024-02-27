https://ria.ru/20240227/chekhiya-1929669507.html

Премьер Чехии заявил, что страна не будет направлять военных на Украину

Премьер Чехии заявил, что страна не будет направлять военных на Украину - РИА Новости, 27.02.2024

Премьер Чехии заявил, что страна не будет направлять военных на Украину

Чехия не собирается отправлять своих военнослужащих на Украину, сообщает агентство ЧТК со ссылкой на заявление чешского премьера Петра Фиалы. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T00:16

2024-02-27T00:16

2024-02-27T00:43

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ПРАГА, 27 фев – РИА Новости. Чехия не собирается отправлять своих военнослужащих на Украину, сообщает агентство ЧТК со ссылкой на заявление чешского премьера Петра Фиалы. Так чешский премьер прокомментировал слова словацкого коллеги Роберта Фицо о том, что несколько стран НАТО и ЕС якобы рассматривают возможность отправки войск на Украину на основании двусторонних соглашений с этой страной. "Участвующий в работе парижской конференции о помощи Украине премьер Петр Фиала заявил о том, что Чехия не собирается направлять своих военнослужащих на Украину. По словам Фиалы, на саммите в Париже предполагается обсуждение не только поставок боеприпасов и оборудования, но и создание долгосрочных производственных мощностей в оборонной промышленности в Европе и на Украине, а также помощь в обучении украинских военнослужащих", - говорится в сообщении. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240226/konflikt-1929664397.html

https://ria.ru/20240226/ukraina-1929605539.html

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в мире, украина, чехия, петр фиала, евросоюз, нато, роберт фицо