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Британия заявила, что нуждается в боеприпасах из-за помощи Украине - РИА Новости, 27.02.2024
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20:57 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/britaniya-1929867145.html
Британия заявила, что нуждается в боеприпасах из-за помощи Украине
Британия заявила, что нуждается в боеприпасах из-за помощи Украине - РИА Новости, 27.02.2024
Британия заявила, что нуждается в боеприпасах из-за помощи Украине
Начальник штаба обороны Великобритании, адмирал сэр Тони Радакин заявил о необходимости в "огромном увеличении" количества боеприпасов в стране после истощения... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T20:57
2024-02-27T20:57
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владимир путин
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Начальник штаба обороны Великобритании, адмирал сэр Тони Радакин заявил о необходимости в "огромном увеличении" количества боеприпасов в стране после истощения арсеналов из-за военной помощи Украине, сообщило во вторник агентство Блумберг. "Глава вооруженных сил Британии заявил, что Великобритания нуждается в "огромном увеличении" запасов боеприпасов, после того как два года военной помощи Украине… истощили арсеналы", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что заявление Радакина прозвучало в ходе его выступления в Королевском институте международных отношений, являющимся британским аналитическим центром. Начальник штаба обороны также подчеркнул, что Британия не стремится воссоздать армию на уровне времен холодной войны, однако военное руководство работает над тем, чтобы сделать ее "более готовой к быстрому развертыванию и более смертоносной", передает агентство. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929416361.html
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в мире, россия, украина, великобритания, тони радакин, сергей лавров, владимир путин, королевский институт международных отношений, нато
В мире, Россия, Украина, Великобритания, Тони Радакин, Сергей Лавров, Владимир Путин, Королевский институт международных отношений, НАТО
Британия заявила, что нуждается в боеприпасах из-за помощи Украине

Глава штаба обороны Британии заявил о нужде в боеприпасах из-за помощи Украине

© РИА Новости / Игорь МихалевВид на разводной Тауэрский мост в центре Лондона над рекой Темзой
Вид на разводной Тауэрский мост в центре Лондона над рекой Темзой - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Игорь Михалев
Вид на разводной Тауэрский мост в центре Лондона над рекой Темзой. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Начальник штаба обороны Великобритании, адмирал сэр Тони Радакин заявил о необходимости в "огромном увеличении" количества боеприпасов в стране после истощения арсеналов из-за военной помощи Украине, сообщило во вторник агентство Блумберг.
"Глава вооруженных сил Британии заявил, что Великобритания нуждается в "огромном увеличении" запасов боеприпасов, после того как два года военной помощи Украине… истощили арсеналы", - говорится в сообщении агентства.
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Отмечается, что заявление Радакина прозвучало в ходе его выступления в Королевском институте международных отношений, являющимся британским аналитическим центром.
Начальник штаба обороны также подчеркнул, что Британия не стремится воссоздать армию на уровне времен холодной войны, однако военное руководство работает над тем, чтобы сделать ее "более готовой к быстрому развертыванию и более смертоносной", передает агентство.
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Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.
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