https://ria.ru/20240227/britaniya-1929799568.html

Британия не планирует "широкомасштабной" отправки войск на Украину

Британия не планирует "широкомасштабной" отправки войск на Украину - РИА Новости, 27.02.2024

Британия не планирует "широкомасштабной" отправки войск на Украину

Великобритания не планирует проводить "широкомасштабной" отправки войск на Украину, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T15:24

2024-02-27T15:24

2024-02-27T15:25

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Великобритания не планирует проводить "широкомасштабной" отправки войск на Украину, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя премьер-министра страны Риши Сунака. "Помимо небольшого персонала, который находится в стране и оказывает поддержку вооруженным силам Украины, у нас нет никаких планов по широкомасштабному размещению", – передает СМИ со ссылкой на представителя, который прокомментировал заявление французского президента Эммануэля Макрона об отправке войск стран ЕС на Украину. Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки сухопутных войск на Украину - консенсус пока не достигнут, но "в развитии ситуации ничего не может быть исключено".

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Кирилл Волков

в мире, украина, великобритания, ситуация в днр и лнр