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Британия не планирует "широкомасштабной" отправки войск на Украину - РИА Новости, 27.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:24 27.02.2024 (обновлено: 15:25 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/britaniya-1929799568.html
Британия не планирует "широкомасштабной" отправки войск на Украину
Британия не планирует "широкомасштабной" отправки войск на Украину - РИА Новости, 27.02.2024
Британия не планирует "широкомасштабной" отправки войск на Украину
Великобритания не планирует проводить "широкомасштабной" отправки войск на Украину, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T15:24
2024-02-27T15:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Великобритания не планирует проводить "широкомасштабной" отправки войск на Украину, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя премьер-министра страны Риши Сунака. "Помимо небольшого персонала, который находится в стране и оказывает поддержку вооруженным силам Украины, у нас нет никаких планов по широкомасштабному размещению", – передает СМИ со ссылкой на представителя, который прокомментировал заявление французского президента Эммануэля Макрона об отправке войск стран ЕС на Украину. Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки сухопутных войск на Украину - консенсус пока не достигнут, но "в развитии ситуации ничего не может быть исключено".
https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html
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в мире, украина, великобритания, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Ситуация в ДНР и ЛНР
Британия не планирует "широкомасштабной" отправки войск на Украину

Reuters: Британия не планирует "широкомасштабной" отправки войск на Украину

CC BY 2.0 / UK MOD/Corporal Tom Evans (RLC) / Британские военные
Британские военные - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
CC BY 2.0 / UK MOD/Corporal Tom Evans (RLC) /
Британские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Великобритания не планирует проводить "широкомасштабной" отправки войск на Украину, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя премьер-министра страны Риши Сунака.
"Помимо небольшого персонала, который находится в стране и оказывает поддержку вооруженным силам Украины, у нас нет никаких планов по широкомасштабному размещению", – передает СМИ со ссылкой на представителя, который прокомментировал заявление французского президента Эммануэля Макрона об отправке войск стран ЕС на Украину.
Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки сухопутных войск на Украину - консенсус пока не достигнут, но "в развитии ситуации ничего не может быть исключено".
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