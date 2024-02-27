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Канцлер Австрии призвал привлекать страны БРИКС к переговорам по Украине - РИА Новости, 27.02.2024
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01:41 27.02.2024 (обновлено: 03:22 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/briks-1929674391.html
Канцлер Австрии призвал привлекать страны БРИКС к переговорам по Украине
Канцлер Австрии призвал привлекать страны БРИКС к переговорам по Украине - РИА Новости, 27.02.2024
Канцлер Австрии призвал привлекать страны БРИКС к переговорам по Украине
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил в соцсети Х в понедельник о необходимости мирных переговоров по Украине и необходимости привлекать к процессу страны из... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T01:41
2024-02-27T03:22
в мире
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил в соцсети Х в понедельник о необходимости мирных переговоров по Украине и необходимости привлекать к процессу страны из разных частей света, включая БРИКС. &quot;Для возможности достижения мира необходимы переговоры. Для этого Европа должна выйти из своей эхо-камеры и сотрудничать с ключевыми игроками из разных частей света, такими как страны БРИКС и глобальный юг. На сегодняшнем специальном саммите, созванном президентом (Франции — Прим. ред.) Эммануэлем Макроном, я привел позицию нейтральной Австрии&quot;, — написал Нехаммер.На созванной по инициативе Макрона конференции в Париже представлены порядка десяти европейских стран, включая канцлера ФРГ Олафа Шольца, премьера Великобритании Дэвида Кэмерона, президента Польши Анджея Дуды, премьера Дании Метте Фредериксен и премьера Нидерландов Марка Рютте. США представляет помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. Как ранее сообщил Елисейский дворец, цель конференции — "показать России, что поддержка Украины Западом не прекратится". Как подчеркивал Владимир Путин, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. Российский лидер отмечал, что Украине, если она хочет начать диалог, нужно отменить декрет о запрете переговоров.
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в мире, украина, карл нехаммер, брикс, нато, австрия, россия
В мире, Украина, Карл Нехаммер, БРИКС, НАТО, Австрия, Россия
Канцлер Австрии призвал привлекать страны БРИКС к переговорам по Украине

Канцлер Австрии: заявил о необходимости переговоров по Украине с участием БРИКС

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил в соцсети Х в понедельник о необходимости мирных переговоров по Украине и необходимости привлекать к процессу страны из разных частей света, включая БРИКС.
«

"Для возможности достижения мира необходимы переговоры. Для этого Европа должна выйти из своей эхо-камеры и сотрудничать с ключевыми игроками из разных частей света, такими как страны БРИКС и глобальный юг. На сегодняшнем специальном саммите, созванном президентом (Франции — Прим. ред.) Эммануэлем Макроном, я привел позицию нейтральной Австрии", — написал Нехаммер.

На созванной по инициативе Макрона конференции в Париже представлены порядка десяти европейских стран, включая канцлера ФРГ Олафа Шольца, премьера Великобритании Дэвида Кэмерона, президента Польши Анджея Дуды, премьера Дании Метте Фредериксен и премьера Нидерландов Марка Рютте. США представляет помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. Как ранее сообщил Елисейский дворец, цель конференции — "показать России, что поддержка Украины Западом не прекратится".
Как подчеркивал Владимир Путин, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. Российский лидер отмечал, что Украине, если она хочет начать диалог, нужно отменить декрет о запрете переговоров.
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В миреУкраинаКарл НехаммерБРИКСНАТОАвстрияРоссия
 
 
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