https://ria.ru/20240227/briks-1929674391.html

Канцлер Австрии призвал привлекать страны БРИКС к переговорам по Украине

Канцлер Австрии призвал привлекать страны БРИКС к переговорам по Украине - РИА Новости, 27.02.2024

Канцлер Австрии призвал привлекать страны БРИКС к переговорам по Украине

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил в соцсети Х в понедельник о необходимости мирных переговоров по Украине и необходимости привлекать к процессу страны из... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T01:41

2024-02-27T01:41

2024-02-27T03:22

в мире

украина

карл нехаммер

брикс

нато

австрия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891305560_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_c9b828701f56cc1ef5d1a5d89b8ee992.jpg

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил в соцсети Х в понедельник о необходимости мирных переговоров по Украине и необходимости привлекать к процессу страны из разных частей света, включая БРИКС. "Для возможности достижения мира необходимы переговоры. Для этого Европа должна выйти из своей эхо-камеры и сотрудничать с ключевыми игроками из разных частей света, такими как страны БРИКС и глобальный юг. На сегодняшнем специальном саммите, созванном президентом (Франции — Прим. ред.) Эммануэлем Макроном, я привел позицию нейтральной Австрии", — написал Нехаммер.На созванной по инициативе Макрона конференции в Париже представлены порядка десяти европейских стран, включая канцлера ФРГ Олафа Шольца, премьера Великобритании Дэвида Кэмерона, президента Польши Анджея Дуды, премьера Дании Метте Фредериксен и премьера Нидерландов Марка Рютте. США представляет помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. Как ранее сообщил Елисейский дворец, цель конференции — "показать России, что поддержка Украины Западом не прекратится". Как подчеркивал Владимир Путин, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. Российский лидер отмечал, что Украине, если она хочет начать диалог, нужно отменить декрет о запрете переговоров.

https://ria.ru/20240227/ukraina-1929672571.html

украина

австрия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, карл нехаммер, брикс, нато, австрия, россия