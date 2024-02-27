https://ria.ru/20240227/bomba-1929681223.html

В Рубцовске мужчина собирался маскировать бомбу грибами

В Рубцовске мужчина собирался маскировать бомбу грибами - РИА Новости, 27.02.2024

В Рубцовске мужчина собирался маскировать бомбу грибами

Мужчина, готовивший взрыв в Рубцовске в Алтайском крае на центральной площади в День города, рассказал РИА Новости, что собирался разместить изготовленную им... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T04:23

2024-02-27T04:23

2024-02-27T05:18

происшествия

россия

рубцовск

алтайский край

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости, Анастасия Хлыновская. Мужчина, готовивший взрыв в Рубцовске в Алтайском крае на центральной площади в День города, рассказал РИА Новости, что собирался разместить изготовленную им бомбу в ведре, замаскировав устройство грибами. Ранее управление ФСБ по Алтайскому краю сообщало, что мужчину задержали в 2023 году, за несколько дней до Дня города. В квартире, где он проживал, обнаружили кустарно изготовленное взрывчатое вещество массой около 1,5 килограммов в тротиловом эквиваленте. Мужчина рассказал, что, прячась от мобилизации за границей, был завербован проукраинской террористической организацией "Легион "Свобода России"*. По заданию кураторов он должен был взорвать здание администрации Рубцовска. "Изготовил порох, это была пробная партия небольшая, потом мне сказали, что в десять раз больше надо было сделать. Сделал, ну, закупил компоненты к бомбе, собственно, в том числе телефон… Под грибы (хотел замаскировать бомбу - ред). Я должен был купить грибы, положить наверх, чтобы не было видно этих всех компонентов, и, собственно, куда-то идти… Как грибник", - рассказал обвиняемый в подготовке теракта. Мужчина считает, что сотрудники силового ведомства задержали его вовремя, не только предотвратив предполагаемый теракт: он допускает, что представители террористической организации вполне могли взорвать его самого вместе с бомбой дома или в толпе в городе. "Они (кураторы - ред.) не успели мне передать инструкцию к детонатору. Сигнал должен был проходить через телефон, через мобильный телефон. То есть это не я должен был поджигать собственно динамит, а одна кнопка, причем, неважно откуда - и взрыв… Очень мощный взрыв должен был быть", - рассказал он. В управлении ФСБ по Алтайскому краю РИА Новости рассказали, что в отношении мужчины расследуется ряд уголовных дел, по том числе по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта), части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ). По совокупности статей обвиняемый может быть осужден на большой срок - вплоть до пожизненного.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240212/diversiya-1926923706.html

россия

рубцовск

алтайский край

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происшествия, россия, рубцовск, алтайский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)