https://ria.ru/20240227/bitkoin-1929813577.html

Цена на биткоин превысила 57 тысяч долларов

Цена на биткоин превысила 57 тысяч долларов - РИА Новости, 27.02.2024

Цена на биткоин превысила 57 тысяч долларов

Стоимость биткоина подскакивает во вторник почти на 11%, впервые с начала декабря превысила 57 тысяч долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T16:14

2024-02-27T16:14

2024-02-27T16:27

экономика

сша

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Стоимость биткоина подскакивает во вторник почти на 11%, впервые с начала декабря превысила 57 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 16.01 мск дорожал на 10,55% за сутки - до 56 653 долларов. Ранее показатель превышал отметку в 57 тысяч долларов - впервые с 3 декабря 2021 года. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 10,59% - в среднем до 56 673 долларов. Динамика также приводится за сутки. Биткоин дорожает четвертый день подряд, за это время его стоимость увеличилась на 19%. С начала года криптовалюта прибавила в стоимости более 40%. В январе Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила первые в стране биржевые фонды (ETF) на биткоин, позволив крупнейшим инвесторам легально покупать криптовалюту. По словам аналитиков, в ближайшее время коррекции стоимости биткоина не стоит ожидать. "Мы не ожидаем серьезного отката в стоимости биткоина, учитывая его прорыв и положительный среднесрочный импульс", - приводит агентство Блумберг мнение основателя Fairlead Strategies LLC Кэти Стоктон (Katie Stockton).

https://ria.ru/20231130/kriptovalyuty-1912930153.html

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экономика, сша