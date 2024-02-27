https://ria.ru/20240227/bespilotniki-1929827673.html

Над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника

Над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника - РИА Новости, 27.02.2024

Над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника

Российские средства ПВО уничтожили еще три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T17:08

2024-02-27T17:08

2024-02-27T17:11

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили еще три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня около 16.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.Сегодня ночью российская ПВО сбила два украинских дрона над Брянской областью и один – над Белгородской областью. Около 12:30 над Белгородской областью было уничтожено еще 2 беспилотника.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

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белгородская область, россия, безопасность