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Над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника
Над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника - РИА Новости, 27.02.2024
Над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили еще три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T17:08
2024-02-27T17:08
2024-02-27T17:11
специальная военная операция на украине
белгородская область
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили еще три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня около 16.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.Сегодня ночью российская ПВО сбила два украинских дрона над Брянской областью и один – над Белгородской областью. Около 12:30 над Белгородской областью было уничтожено еще 2 беспилотника.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
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белгородская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность
Над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника
МО: ПВО сбила три украинских беспилотника над Белгородской областью