https://ria.ru/20240227/bespilotniki-1929683854.html

Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью

Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью - РИА Новости, 27.02.2024

Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью

Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T06:19

2024-02-27T06:19

2024-02-27T06:33

специальная военная операция на украине

брянская область

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

россия

александр богомаз

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Клинцовского района с помощью БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО", — написал он.Глава региона заявил об отсутствии пострадавших и разрушений."На месте работают оперативные и экстренные службы", — уточнил Богомаз.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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брянская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, александр богомаз