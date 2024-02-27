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Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью - РИА Новости, 27.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:19 27.02.2024 (обновлено: 06:33 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/bespilotniki-1929683854.html
Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью
Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью - РИА Новости, 27.02.2024
Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью
Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T06:19
2024-02-27T06:33
специальная военная операция на украине
брянская область
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
александр богомаз
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Клинцовского района с помощью БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО", — написал он.Глава региона заявил об отсутствии пострадавших и разрушений."На месте работают оперативные и экстренные службы", — уточнил Богомаз.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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брянская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Александр Богомаз
Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью

Богомаз: в Брянской области уничтожили два беспилотника ВСУ, пострадавших нет

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования
Работа мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Клинцовского района с помощью БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО", — написал он.
Глава региона заявил об отсутствии пострадавших и разрушений.
"На месте работают оперативные и экстренные службы", — уточнил Богомаз.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияАлександр Богомаз
 
 
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