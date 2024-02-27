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Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью
Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью - РИА Новости, 27.02.2024
Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью
Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T06:19
2024-02-27T06:19
2024-02-27T06:33
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безопасность
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Клинцовского района с помощью БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО", — написал он.Глава региона заявил об отсутствии пострадавших и разрушений."На месте работают оперативные и экстренные службы", — уточнил Богомаз.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Александр Богомаз
Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью
Богомаз: в Брянской области уничтожили два беспилотника ВСУ, пострадавших нет