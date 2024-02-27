https://ria.ru/20240227/benzin-1929692014.html

В России планируют ввести запрет на экспорт бензина

В России планируют ввести запрет на экспорт бензина - РИА Новости, 27.02.2024

В России планируют ввести запрет на экспорт бензина

Правительство планирует с 1 марта ввести на полгода запрет на экспорт бензина, подтвердил журналистам представитель вице-премьера Александра Новака. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T09:05

2024-02-27T09:05

2024-02-27T10:46

экономика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900857518_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5846048c79139a39e9757b6ea4288da3.jpg

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Правительство планирует с 1 марта ввести на полгода запрет на экспорт бензина, подтвердил журналистам представитель вице-премьера Александра Новака.Он утвердительно ответил на вопрос представителей СМИ, действительно ли премьер-министр Михаил Мишустин одобрил такой запрет и увеличение продаж дизельного топлива на бирже до 16 процентов.О решении Мишустина написала сегодня газета РБК. По ее информации, ввести запрет предложил Новак. В письме к премьеру он подчеркнул, что скоро наступит сезон повышенного спроса на топливо, и, чтобы избежать ажиотажа, требуется принять меры, "способствующие стабилизации цен на внутреннем рынке нефтепродуктов". При этом временный запрет на экспорт не касается согласованных объемов поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию, отмечает РБК.Биржевые цены на топливо в России в прошлом году несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорился рост и в рознице. На этом фоне правительство с 21 сентября запретило экспорт нефтепродуктов. Эмбарго на бензин сняли с 17 ноября, летний дизель — с 22 ноября, а на зимний дизель не отменяли.

https://ria.ru/20240226/reyting-1929444049.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия