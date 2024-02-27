В России планируют ввести запрет на экспорт бензина
Правительство с 1 марта планирует на полгода ввести запрет на экспорт бензина
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе
Автомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Правительство планирует с 1 марта ввести на полгода запрет на экспорт бензина, подтвердил журналистам представитель вице-премьера Александра Новака.
Он утвердительно ответил на вопрос представителей СМИ, действительно ли премьер-министр Михаил Мишустин одобрил такой запрет и увеличение продаж дизельного топлива на бирже до 16 процентов.
О решении Мишустина написала сегодня газета РБК. По ее информации, ввести запрет предложил Новак. В письме к премьеру он подчеркнул, что скоро наступит сезон повышенного спроса на топливо, и, чтобы избежать ажиотажа, требуется принять меры, "способствующие стабилизации цен на внутреннем рынке нефтепродуктов". При этом временный запрет на экспорт не касается согласованных объемов поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию, отмечает РБК.
Биржевые цены на топливо в России в прошлом году несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорился рост и в рознице. На этом фоне правительство с 21 сентября запретило экспорт нефтепродуктов. Эмбарго на бензин сняли с 17 ноября, летний дизель — с 22 ноября, а на зимний дизель не отменяли.