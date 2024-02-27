https://ria.ru/20240227/benzin-1929674203.html

Правительство запретит экспорт бензина, пишут СМИ

Правительство запретит экспорт бензина, пишут СМИ - РИА Новости, 27.02.2024

Правительство запретит экспорт бензина, пишут СМИ

Правительство России введет полугодовой запрет на экспорт бензина с 1 марта, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с соответствующим решением. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T01:39

2024-02-27T01:39

2024-02-27T11:46

экономика

россия

узбекистан

монголия

михаил мишустин

александр новак

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Правительство России введет полугодовой запрет на экспорт бензина с 1 марта, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с соответствующим решением."Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил запрет экспорта бензина на полгода — начиная с 1 марта 2024-го", — указано в материале.По данным РБК, временный запрет не коснется уже согласованных поставок в страны ЕАЭС, Узбекистан, Монголию, Абхазию и Южную Осетию. Помимо ввода экспортных ограничений, правительство увеличит норматив продаж дизеля на бирже на 16 процентов, сообщает издание.В статье отмечается, что автором предложения о запрете выступил вице-премьер Александр Новак. Он предупредил о скором наступлении сезона повышенного спроса на топливо и порекомендовал принять меры для стабилизации цен на внутреннем рынке.Ранее генеральный директор АО "Опен Ойл Маркет" Сергей Терешкин предположил в интервью РИА Новости, что рост цен на бензин в России по итогам 2024-го уложится в прогнозный диапазон властей по инфляции в 4-4,5 процента — цена на марку АИ-92 не превысит 52,52 рубля, а АИ-95 будет не дороже 57,33 рубля

https://ria.ru/20240226/benzin-1928912925.html

россия

узбекистан

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экономика, россия, узбекистан, монголия, михаил мишустин, александр новак, евразийский экономический союз