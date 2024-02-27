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Правительство запретит экспорт бензина, пишут СМИ - РИА Новости, 27.02.2024
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01:39 27.02.2024 (обновлено: 11:46 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/benzin-1929674203.html
Правительство запретит экспорт бензина, пишут СМИ
Правительство запретит экспорт бензина, пишут СМИ - РИА Новости, 27.02.2024
Правительство запретит экспорт бензина, пишут СМИ
Правительство России введет полугодовой запрет на экспорт бензина с 1 марта, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с соответствующим решением. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T01:39
2024-02-27T11:46
экономика
россия
узбекистан
монголия
михаил мишустин
александр новак
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Правительство России введет полугодовой запрет на экспорт бензина с 1 марта, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с соответствующим решением."Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил запрет экспорта бензина на полгода — начиная с 1 марта 2024-го", — указано в материале.По данным РБК, временный запрет не коснется уже согласованных поставок в страны ЕАЭС, Узбекистан, Монголию, Абхазию и Южную Осетию. Помимо ввода экспортных ограничений, правительство увеличит норматив продаж дизеля на бирже на 16 процентов, сообщает издание.В статье отмечается, что автором предложения о запрете выступил вице-премьер Александр Новак. Он предупредил о скором наступлении сезона повышенного спроса на топливо и порекомендовал принять меры для стабилизации цен на внутреннем рынке.Ранее генеральный директор АО "Опен Ойл Маркет" Сергей Терешкин предположил в интервью РИА Новости, что рост цен на бензин в России по итогам 2024-го уложится в прогнозный диапазон властей по инфляции в 4-4,5 процента — цена на марку АИ-92 не превысит 52,52 рубля, а АИ-95 будет не дороже 57,33 рубля
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экономика, россия, узбекистан, монголия, михаил мишустин, александр новак, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Узбекистан, Монголия, Михаил Мишустин, Александр Новак, Евразийский экономический союз
Правительство запретит экспорт бензина, пишут СМИ

РБК: правительство с 1 марта введет запрет на экспорт бензина на полгода

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЦистерны на нефтебазе в Новороссийском порту
Цистерны на нефтебазе в Новороссийском порту - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Цистерны на нефтебазе в Новороссийском порту. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Правительство России введет полугодовой запрет на экспорт бензина с 1 марта, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с соответствующим решением.
"Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил запрет экспорта бензина на полгода — начиная с 1 марта 2024-го", — указано в материале.
По данным РБК, временный запрет не коснется уже согласованных поставок в страны ЕАЭС, Узбекистан, Монголию, Абхазию и Южную Осетию. Помимо ввода экспортных ограничений, правительство увеличит норматив продаж дизеля на бирже на 16 процентов, сообщает издание.
В статье отмечается, что автором предложения о запрете выступил вице-премьер Александр Новак. Он предупредил о скором наступлении сезона повышенного спроса на топливо и порекомендовал принять меры для стабилизации цен на внутреннем рынке.
Ранее генеральный директор АО "Опен Ойл Маркет" Сергей Терешкин предположил в интервью РИА Новости, что рост цен на бензин в России по итогам 2024-го уложится в прогнозный диапазон властей по инфляции в 4-4,5 процента — цена на марку АИ-92 не превысит 52,52 рубля, а АИ-95 будет не дороже 57,33 рубля
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