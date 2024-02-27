https://ria.ru/20240227/belousov-1929785245.html
Белоусов указал на устойчивый тренд снижения бедности в России
Белоусов указал на устойчивый тренд снижения бедности в России - РИА Новости, 27.02.2024
Белоусов указал на устойчивый тренд снижения бедности в России
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на Международной выставке-форуме "Россия" указал на устойчивую тенденцию снижения бедности в России: с начала 2000-х... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T14:33
2024-02-27T14:33
2024-02-27T14:33
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на Международной выставке-форуме "Россия" указал на устойчивую тенденцию снижения бедности в России: с начала 2000-х годов этот показатель опустился до менее чем 10% с 30%. "Первое, что самое главное - изменился образ жизни россиян... Это в какой-то мере отражается на цифрах, но обращу внимание: в начале 2000-х годов 42,3 миллиона человек - 30% населения - находилось за чертой бедности. Это означает, что каждый третий россиянин еле-еле сводил концы с концами. Это итог 90-х годов. Сегодня эта цифра с 30% снизилась менее чем до 10%, и, самое главное, набран устойчивый темп, есть устойчивый тренд дальнейшего снижения этой цифры. Это сейчас очень важный момент, который характеризует изменения, произошедшие за последние два с небольшим десятилетия", - сказал Белоусов. Также первый вице-премьер отметил выросший показатель продолжительности жизни. По его словам, это на самом деле характеристика образа жизни людей. "Статистика показывает, что за эти 20 лет с небольшим был сделан действительно прорыв в этой области. С 65 лет мы уже достигли 74 лет ожидаемой продолжительности жизни, и цель, которую поставил президент, она остается - достичь 80 лет", - отметил он. Белоусов в том числе обратил внимание на показатель младенческой смертности. Россия в начале 2000-х годов находилась по нему на уровне практически слаборазвитых стран. "Сегодня этот показатель превышает лучшие достижения европейских стран. 4 человека на 1000 родившихся младенческая смертность - это очень мало даже по меркам самых развитых стран", - указал Белоусов.
https://ria.ru/20240227/belousov-1929780342.html
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выставка-форум "россия", россия, общество, андрей белоусов
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Россия, Общество, Андрей Белоусов
Белоусов указал на устойчивый тренд снижения бедности в России
Белоусов указал на устойчивый тренд снижения бедности в РФ с начала 2000-х годов
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на Международной выставке-форуме "Россия" указал на устойчивую тенденцию снижения бедности в России: с начала 2000-х годов этот показатель опустился до менее чем 10% с 30%.
"Первое, что самое главное - изменился образ жизни россиян... Это в какой-то мере отражается на цифрах, но обращу внимание: в начале 2000-х годов 42,3 миллиона человек - 30% населения - находилось за чертой бедности. Это означает, что каждый третий россиянин еле-еле сводил концы с концами. Это итог 90-х годов. Сегодня эта цифра с 30% снизилась менее чем до 10%, и, самое главное, набран устойчивый темп, есть устойчивый тренд дальнейшего снижения этой цифры. Это сейчас очень важный момент, который характеризует изменения, произошедшие за последние два с небольшим десятилетия", - сказал Белоусов.
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Также первый вице-премьер отметил выросший показатель продолжительности жизни. По его словам, это на самом деле характеристика образа жизни людей. "Статистика показывает, что за эти 20 лет с небольшим был сделан действительно прорыв в этой области. С 65 лет мы уже достигли 74 лет ожидаемой продолжительности жизни, и цель, которую поставил президент, она остается - достичь 80 лет", - отметил он.
Белоусов в том числе обратил внимание на показатель младенческой смертности. Россия в начале 2000-х годов находилась по нему на уровне практически слаборазвитых стран. "Сегодня этот показатель превышает лучшие достижения европейских стран. 4 человека на 1000 родившихся младенческая смертность - это очень мало даже по меркам самых развитых стран", - указал Белоусов.
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