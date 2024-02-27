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Белоусов оценил улучшение бизнес-климата в России - РИА Новости, 27.02.2024
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Выставка-форум "Россия"
 
14:30 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/belousov-1929783050.html
Белоусов оценил улучшение бизнес-климата в России
Белоусов оценил улучшение бизнес-климата в России - РИА Новости, 27.02.2024
Белоусов оценил улучшение бизнес-климата в России
Улучшение предпринимательского климата в России помогло стране войти в топ-5 экономик мира по паритету покупательной способности (ППС), несмотря на пандемию... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T14:30
2024-02-27T14:30
выставка-форум "россия"
экономика
россия
андрей белоусов
всемирный банк
владимир путин
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Улучшение предпринимательского климата в России помогло стране войти в топ-5 экономик мира по паритету покупательной способности (ППС), несмотря на пандемию коронавируса и санкции, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. "Несмотря на санкции, ковид... на санкции, которые начались не в 2022 году, а в 2014 году, хочу напомнить. Тем не менее Россия достаточно уверенно двигалась в рейтинге мировых держав и сегодня уверенно заняла место в пятерке ведущих стран мира по объему ВВП по паритету покупательной способности. Одним из важнейших факторов, почему это удалось сделать, стало последовательное улучшение предпринимательского климата в стране", - сказал Белоусов на международной выставке-форуме "Россия" в рамках Дня предпринимателя. Первый вице-премьер РФ напомнил об одной из целей, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным, которая заключалась в том, чтобы войти в топ-20 стран в рейтинге Doing Business, измеряющем легкость ведения бизнеса. Всемирный банк прекратил публикацию этого рейтинга в 2021 году. "Даже до 2020 года мы поднялись со 123 места - одного из последних мест в этом рейтинге - до 28 места. То есть мы в тридцатку уже в 2020 году вошли. Я думаю, что, если бы замеры продолжались, ... мы бы в эту двадцатку вошли", - выразил такое мнение Белоусов.
https://radiosputnik.ru/20240212/1926936000.html
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экономика, россия, андрей белоусов, всемирный банк, владимир путин
Выставка-форум "Россия", Экономика, Россия, Андрей Белоусов, Всемирный банк, Владимир Путин
Белоусов оценил улучшение бизнес-климата в России

Белоусов: улучшение бизнес-климата помогло РФ войти в топ-5 стран по объему ВВП

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Улучшение предпринимательского климата в России помогло стране войти в топ-5 экономик мира по паритету покупательной способности (ППС), несмотря на пандемию коронавируса и санкции, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
«
"Несмотря на санкции, ковид... на санкции, которые начались не в 2022 году, а в 2014 году, хочу напомнить. Тем не менее Россия достаточно уверенно двигалась в рейтинге мировых держав и сегодня уверенно заняла место в пятерке ведущих стран мира по объему ВВП по паритету покупательной способности. Одним из важнейших факторов, почему это удалось сделать, стало последовательное улучшение предпринимательского климата в стране", - сказал Белоусов на международной выставке-форуме "Россия" в рамках Дня предпринимателя.
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Западный наместник Украины, рост ВВП России и заседание Совбеза ООН
12 февраля, 18:04
Первый вице-премьер РФ напомнил об одной из целей, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным, которая заключалась в том, чтобы войти в топ-20 стран в рейтинге Doing Business, измеряющем легкость ведения бизнеса. Всемирный банк прекратил публикацию этого рейтинга в 2021 году.
"Даже до 2020 года мы поднялись со 123 места - одного из последних мест в этом рейтинге - до 28 места. То есть мы в тридцатку уже в 2020 году вошли. Я думаю, что, если бы замеры продолжались, ... мы бы в эту двадцатку вошли", - выразил такое мнение Белоусов.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
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Вчера, 12:10
 
Выставка-форум "Россия"ЭкономикаРоссияАндрей БелоусовВсемирный банкВладимир Путин
 
 
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