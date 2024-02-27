https://ria.ru/20240227/belousov-1929783050.html

Белоусов оценил улучшение бизнес-климата в России

Белоусов оценил улучшение бизнес-климата в России - РИА Новости, 27.02.2024

Белоусов оценил улучшение бизнес-климата в России

Улучшение предпринимательского климата в России помогло стране войти в топ-5 экономик мира по паритету покупательной способности (ППС), несмотря на пандемию... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T14:30

2024-02-27T14:30

2024-02-27T14:30

выставка-форум "россия"

экономика

россия

андрей белоусов

всемирный банк

владимир путин

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Улучшение предпринимательского климата в России помогло стране войти в топ-5 экономик мира по паритету покупательной способности (ППС), несмотря на пандемию коронавируса и санкции, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. "Несмотря на санкции, ковид... на санкции, которые начались не в 2022 году, а в 2014 году, хочу напомнить. Тем не менее Россия достаточно уверенно двигалась в рейтинге мировых держав и сегодня уверенно заняла место в пятерке ведущих стран мира по объему ВВП по паритету покупательной способности. Одним из важнейших факторов, почему это удалось сделать, стало последовательное улучшение предпринимательского климата в стране", - сказал Белоусов на международной выставке-форуме "Россия" в рамках Дня предпринимателя. Первый вице-премьер РФ напомнил об одной из целей, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным, которая заключалась в том, чтобы войти в топ-20 стран в рейтинге Doing Business, измеряющем легкость ведения бизнеса. Всемирный банк прекратил публикацию этого рейтинга в 2021 году. "Даже до 2020 года мы поднялись со 123 места - одного из последних мест в этом рейтинге - до 28 места. То есть мы в тридцатку уже в 2020 году вошли. Я думаю, что, если бы замеры продолжались, ... мы бы в эту двадцатку вошли", - выразил такое мнение Белоусов.

https://radiosputnik.ru/20240212/1926936000.html

https://ria.ru/20240227/promyshlennost-1929737349.html

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экономика, россия, андрей белоусов, всемирный банк, владимир путин