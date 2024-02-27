https://ria.ru/20240227/bayazitova-1929692543.html
Осужденную журналистку Баязитову этапировали в Пермь, сообщил источник
Осужденную журналистку Баязитову этапировали в Пермь, сообщил источник - РИА Новости, 27.02.2024
Осужденную журналистку Баязитову этапировали в Пермь, сообщил источник
Журналистка Александра Баязитова, осужденная за вымогательство у топ-менеджера Промсвязьбанка, этапирована в Пермь и находится в СИЗО №5, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T09:08
2024-02-27T09:08
2024-02-27T09:20
происшествия
пермь
александра баязитова
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ПЕРМЬ, 27 фев - РИА Новости. Журналистка Александра Баязитова, осужденная за вымогательство у топ-менеджера Промсвязьбанка, этапирована в Пермь и находится в СИЗО №5, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Басманный суд Москвы в ноябре 2023 года приговорил к 5 и 4,5 годам колонии Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о топ-менеджере Промсвязьбанка Александре Ушакове. Защита девушек отрицала их вину, приговор обжалован."Александра Баязитова этапирована в Пермь и находится в СИЗО №5", — сказал источник.Накануне адвокат Архаровой Елена Федулова заявила РИА Новости, что ее подзащитную увезли из столичного СИЗО "в неизвестном направлении, не дав ознакомиться с материалами дела".Двухэтажное здание женского следственного изолятора №5 находится на Соликамской улице в Мотовилихинском районе Перми.
https://ria.ru/20240218/simonyan-1928130540.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, александра баязитова
Происшествия, Пермь, Александра Баязитова
Осужденную журналистку Баязитову этапировали в Пермь, сообщил источник
Осужденная за вымогательство журналистка Баязитова находится в СИЗО №5 в Перми
ПЕРМЬ, 27 фев - РИА Новости. Журналистка Александра Баязитова, осужденная за вымогательство у топ-менеджера Промсвязьбанка, этапирована в Пермь и находится в СИЗО №5, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Басманный суд Москвы в ноябре 2023 года приговорил к 5 и 4,5 годам колонии Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о топ-менеджере Промсвязьбанка Александре Ушакове. Защита девушек отрицала их вину, приговор обжалован.
«
"Александра Баязитова этапирована в Пермь и находится в СИЗО №5", — сказал источник.
Накануне адвокат Архаровой Елена Федулова заявила РИА Новости, что ее подзащитную увезли из столичного СИЗО "в неизвестном направлении, не дав ознакомиться с материалами дела".
Двухэтажное здание женского следственного изолятора №5 находится на Соликамской улице в Мотовилихинском районе Перми.
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