https://ria.ru/20240227/bayazitova-1929692543.html

Осужденную журналистку Баязитову этапировали в Пермь, сообщил источник

Осужденную журналистку Баязитову этапировали в Пермь, сообщил источник - РИА Новости, 27.02.2024

Осужденную журналистку Баязитову этапировали в Пермь, сообщил источник

Журналистка Александра Баязитова, осужденная за вымогательство у топ-менеджера Промсвязьбанка, этапирована в Пермь и находится в СИЗО №5, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T09:08

2024-02-27T09:08

2024-02-27T09:20

происшествия

пермь

александра баязитова

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ПЕРМЬ, 27 фев - РИА Новости. Журналистка Александра Баязитова, осужденная за вымогательство у топ-менеджера Промсвязьбанка, этапирована в Пермь и находится в СИЗО №5, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Басманный суд Москвы в ноябре 2023 года приговорил к 5 и 4,5 годам колонии Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о топ-менеджере Промсвязьбанка Александре Ушакове. Защита девушек отрицала их вину, приговор обжалован."Александра Баязитова этапирована в Пермь и находится в СИЗО №5", — сказал источник.Накануне адвокат Архаровой Елена Федулова заявила РИА Новости, что ее подзащитную увезли из столичного СИЗО "в неизвестном направлении, не дав ознакомиться с материалами дела".Двухэтажное здание женского следственного изолятора №5 находится на Соликамской улице в Мотовилихинском районе Перми.

https://ria.ru/20240218/simonyan-1928130540.html

пермь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пермь, александра баязитова