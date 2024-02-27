https://ria.ru/20240227/baratov-1929834259.html

Главу узбекского землячества внесли в список террористов и экстремистов

Главу узбекского землячества внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 27.02.2024

Главу узбекского землячества внесли в список террористов и экстремистов

Глава узбекского землячества "Ватандош" Усман Баратов*, против которого расследуется уголовное дело о возбуждении вражды после поста об участниках СВО, внесен в РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T17:31

2024-02-27T17:31

2024-02-27T17:31

происшествия

москва

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Глава узбекского землячества "Ватандош" Усман Баратов*, против которого расследуется уголовное дело о возбуждении вражды после поста об участниках СВО, внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включённые... Баратов Усман Акрамович*, 15.05.1958 г.р., г. Фергана Узбекской ССР", - говорится в перечне.Замоскворецкий суд Москвы 19 января отправил Баратова* в СИЗО. Ему предъявили обвинение по пункту "в" части 2 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). По версии следствия, Баратов* в "Одноклассниках" прокомментировал ситуацию с нехваткой яиц, опубликовав изображение с курами и подписью, оскорбляющей участников СВО. Вину он не признал, сообщал СК. За возбуждение ненависти или вражды в интернете ему грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет. * Внесен в реестр террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240118/zemlyachestva-1921984688.html

https://ria.ru/20240118/zemlyachestvo-1922117763.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)