Рейтинг@Mail.ru
Главу узбекского землячества внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 27.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:31 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/baratov-1929834259.html
Главу узбекского землячества внесли в список террористов и экстремистов
Главу узбекского землячества внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 27.02.2024
Главу узбекского землячества внесли в список террористов и экстремистов
Глава узбекского землячества "Ватандош" Усман Баратов*, против которого расследуется уголовное дело о возбуждении вражды после поста об участниках СВО, внесен в РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T17:31
2024-02-27T17:31
происшествия
москва
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921824137_0:322:768:754_1920x0_80_0_0_14eeaf4cfe1e5f0bd113c9e16e8865ca.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Глава узбекского землячества "Ватандош" Усман Баратов*, против которого расследуется уголовное дело о возбуждении вражды после поста об участниках СВО, внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. &quot;Перечень террористов и экстремистов (включённые... Баратов Усман Акрамович*, 15.05.1958 г.р., г. Фергана Узбекской ССР&quot;, - говорится в перечне.Замоскворецкий суд Москвы 19 января отправил Баратова* в СИЗО. Ему предъявили обвинение по пункту "в" части 2 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). По версии следствия, Баратов* в "Одноклассниках" прокомментировал ситуацию с нехваткой яиц, опубликовав изображение с курами и подписью, оскорбляющей участников СВО. Вину он не признал, сообщал СК. За возбуждение ненависти или вражды в интернете ему грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет. * Внесен в реестр террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240118/zemlyachestva-1921984688.html
https://ria.ru/20240118/zemlyachestvo-1922117763.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921824137_0:278:768:854_1920x0_80_0_0_ca89e65f0d216ceff66d475b46b24b97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Москва, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Главу узбекского землячества внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес Усмана Баратова в список террористов и экстремистов

© Фото : ВАТАНДОШ Узбекское землячество/VKУсман Баратов (внесен в реестр террористов и экстремистов)
Усман Баратов (внесен в реестр террористов и экстремистов) - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© Фото : ВАТАНДОШ Узбекское землячество/VK
Усман Баратов (внесен в реестр террористов и экстремистов). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Глава узбекского землячества "Ватандош" Усман Баратов*, против которого расследуется уголовное дело о возбуждении вражды после поста об участниках СВО, внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
«

"Перечень террористов и экстремистов (включённые... Баратов Усман Акрамович*, 15.05.1958 г.р., г. Фергана Узбекской ССР", - говорится в перечне.

Очереди мигрантов у отделения УФМС по Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Время землячеств в России истекло
18 января, 08:40
Замоскворецкий суд Москвы 19 января отправил Баратова* в СИЗО. Ему предъявили обвинение по пункту "в" части 2 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
По версии следствия, Баратов* в "Одноклассниках" прокомментировал ситуацию с нехваткой яиц, опубликовав изображение с курами и подписью, оскорбляющей участников СВО. Вину он не признал, сообщал СК. За возбуждение ненависти или вражды в интернете ему грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

* Внесен в реестр террористов и экстремистов
Верующие у Московской соборной мечети
Российские мусульмане осудили главу узбекского землячества за пост о СВО
18 января, 14:51
 
ПроисшествияМоскваФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала