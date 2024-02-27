Главу узбекского землячества внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес Усмана Баратова в список террористов и экстремистов
© Фото : ВАТАНДОШ Узбекское землячество/VKУсман Баратов (внесен в реестр террористов и экстремистов)
Усман Баратов (внесен в реестр террористов и экстремистов). Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Глава узбекского землячества "Ватандош" Усман Баратов*, против которого расследуется уголовное дело о возбуждении вражды после поста об участниках СВО, внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
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"Перечень террористов и экстремистов (включённые... Баратов Усман Акрамович*, 15.05.1958 г.р., г. Фергана Узбекской ССР", - говорится в перечне.
Замоскворецкий суд Москвы 19 января отправил Баратова* в СИЗО. Ему предъявили обвинение по пункту "в" части 2 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
По версии следствия, Баратов* в "Одноклассниках" прокомментировал ситуацию с нехваткой яиц, опубликовав изображение с курами и подписью, оскорбляющей участников СВО. Вину он не признал, сообщал СК. За возбуждение ненависти или вражды в интернете ему грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Внесен в реестр террористов и экстремистов