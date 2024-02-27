Рейтинг@Mail.ru
"Айдар"* внесли в реестр террористов и экстремистов - РИА Новости, 27.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:06 27.02.2024 (обновлено: 17:49 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/aydar-1929827364.html
"Айдар"* внесли в реестр террористов и экстремистов
"Айдар"* внесли в реестр террористов и экстремистов - РИА Новости, 27.02.2024
"Айдар"* внесли в реестр террористов и экстремистов
Украинское террористическое сообщество "Айдар"* включили в реестр террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T17:06
2024-02-27T17:49
россия
общество
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
батальон "айдар"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151588/94/1515889435_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_67ac1c9f2f79c486e7465dcc95605843.jpg
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Украинское террористическое сообщество "Айдар"* включили в реестр террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. &quot;Перечень террористов и экстремистов (включенные). Национальная часть. Организации: 1. Террористическое сообщество &quot;Айдар&quot;, значится в документе.В конце прошлого года "Айдар"* внесли в федеральный список организаций, признанных террористическими в соответствии с российским законодательством. Основанием стало решение Южного окружного военного суда от 25 сентября."Айдар" создали в мае 2014 года, в него вошли активисты самообороны Майдана. Радикальная организация "Правый сектор"* также укомплектовала его своими боевиками. Финансировал батальон олигарх Игорь Коломойский, также числящийся в реестре террористов и экстремистов.* Организация, внесенная в реестр террористов и экстремистов и запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20240210/pokhischeniya-1926534795.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151588/94/1515889435_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_6f6371e749d05f4286bee8b73f3623e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), батальон "айдар"
Россия, Общество, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Батальон "Айдар"
"Айдар"* внесли в реестр террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес "Айдар" в реестр террористов и экстремистов

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкБойцы батальона "Айдар"* в Киеве
Бойцы батальона Айдар* в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в медиабанк
Бойцы батальона "Айдар"* в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Украинское террористическое сообщество "Айдар"* включили в реестр террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
«

"Перечень террористов и экстремистов (включенные). Национальная часть. Организации: 1. Террористическое сообщество "Айдар", значится в документе.

В конце прошлого года "Айдар"* внесли в федеральный список организаций, признанных террористическими в соответствии с российским законодательством. Основанием стало решение Южного окружного военного суда от 25 сентября.

Людям и организациям, попавшим в реестр Росфинмониторинга, в России запрещается взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

"Айдар" создали в мае 2014 года, в него вошли активисты самообороны Майдана. Радикальная организация "Правый сектор"* также укомплектовала его своими боевиками. Финансировал батальон олигарх Игорь Коломойский, также числящийся в реестре террористов и экстремистов.
* Организация, внесенная в реестр террористов и экстремистов и запрещенная на территории России.
Территория бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
"Айдар"* похитил более ста человек в ЛНР с 2014 года
10 февраля, 06:54
 
РоссияОбществоФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Батальон "Айдар"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала