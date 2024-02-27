https://ria.ru/20240227/aydar-1929827364.html

"Айдар"* внесли в реестр террористов и экстремистов

"Айдар"* внесли в реестр террористов и экстремистов - РИА Новости, 27.02.2024

"Айдар"* внесли в реестр террористов и экстремистов

Украинское террористическое сообщество "Айдар"* включили в реестр террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T17:06

2024-02-27T17:06

2024-02-27T17:49

россия

общество

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

батальон "айдар"

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Украинское террористическое сообщество "Айдар"* включили в реестр террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включенные). Национальная часть. Организации: 1. Террористическое сообщество "Айдар", значится в документе.В конце прошлого года "Айдар"* внесли в федеральный список организаций, признанных террористическими в соответствии с российским законодательством. Основанием стало решение Южного окружного военного суда от 25 сентября."Айдар" создали в мае 2014 года, в него вошли активисты самообороны Майдана. Радикальная организация "Правый сектор"* также укомплектовала его своими боевиками. Финансировал батальон олигарх Игорь Коломойский, также числящийся в реестре террористов и экстремистов.* Организация, внесенная в реестр террористов и экстремистов и запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20240210/pokhischeniya-1926534795.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, общество, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), батальон "айдар"