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Мобильное приложение "Автодора" пропало из AppStore и Google Play - РИА Новости, 27.02.2024
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11:08 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/avtodor-1929722128.html
Мобильное приложение "Автодора" пропало из AppStore и Google Play
Мобильное приложение "Автодора" пропало из AppStore и Google Play - РИА Новости, 27.02.2024
Мобильное приложение "Автодора" пропало из AppStore и Google Play
Мобильное приложение "Автодора", через которое можно в том числе оплачивать проезд по платным трассам, пропало из AppStore и Google Play, заметил корреспондент... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T11:08
2024-02-27T11:08
технологии
автодор
россия
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Мобильное приложение "Автодора", через которое можно в том числе оплачивать проезд по платным трассам, пропало из AppStore и Google Play, заметил корреспондент РИА Новости. РИА Новости направило запрос в госкомпанию. "Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева", М-12 "Восток" и ЦКАД.
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Ольга Фомченкова
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технологии, автодор, россия
Технологии, Автодор, Россия
Мобильное приложение "Автодора" пропало из AppStore и Google Play

Приложение "Автодора" по платным трассам пропало из AppStore и Google Play

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАвтомобили на пункте оплаты проезда платного участка трассы М-11
Автомобили на пункте оплаты проезда платного участка трассы М-11 - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Автомобили на пункте оплаты проезда платного участка трассы М-11. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Мобильное приложение "Автодора", через которое можно в том числе оплачивать проезд по платным трассам, пропало из AppStore и Google Play, заметил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости направило запрос в госкомпанию.
"Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева", М-12 "Восток" и ЦКАД.
App Store и Google Play - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Приложения НСПК "СБПэй" и "Привет!" пропали из AppStore
08:54
 
ТехнологииАвтодорРоссия
 
 
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