https://ria.ru/20240227/avtodor-1929722128.html
Мобильное приложение "Автодора" пропало из AppStore и Google Play
Мобильное приложение "Автодора" пропало из AppStore и Google Play - РИА Новости, 27.02.2024
Мобильное приложение "Автодора" пропало из AppStore и Google Play
Мобильное приложение "Автодора", через которое можно в том числе оплачивать проезд по платным трассам, пропало из AppStore и Google Play, заметил корреспондент... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T11:08
2024-02-27T11:08
2024-02-27T11:08
технологии
автодор
россия
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Мобильное приложение "Автодора", через которое можно в том числе оплачивать проезд по платным трассам, пропало из AppStore и Google Play, заметил корреспондент РИА Новости. РИА Новости направило запрос в госкомпанию. "Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева", М-12 "Восток" и ЦКАД.
https://ria.ru/20240227/prilozheniya-1929690982.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, автодор, россия
Технологии, Автодор, Россия
Мобильное приложение "Автодора" пропало из AppStore и Google Play
Приложение "Автодора" по платным трассам пропало из AppStore и Google Play
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Мобильное приложение "Автодора", через которое можно в том числе оплачивать проезд по платным трассам, пропало из AppStore и Google Play, заметил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости направило запрос в госкомпанию.
"Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева", М-12 "Восток" и ЦКАД.
Приложения НСПК "СБПэй" и "Привет!" пропали из AppStore