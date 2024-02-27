https://ria.ru/20240227/avtodor-1929722128.html

Мобильное приложение "Автодора" пропало из AppStore и Google Play

Мобильное приложение "Автодора" пропало из AppStore и Google Play - РИА Новости, 27.02.2024

Мобильное приложение "Автодора" пропало из AppStore и Google Play

Мобильное приложение "Автодора", через которое можно в том числе оплачивать проезд по платным трассам, пропало из AppStore и Google Play, заметил корреспондент... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T11:08

2024-02-27T11:08

2024-02-27T11:08

технологии

автодор

россия

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Мобильное приложение "Автодора", через которое можно в том числе оплачивать проезд по платным трассам, пропало из AppStore и Google Play, заметил корреспондент РИА Новости. РИА Новости направило запрос в госкомпанию. "Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева", М-12 "Восток" и ЦКАД.

https://ria.ru/20240227/prilozheniya-1929690982.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, автодор, россия