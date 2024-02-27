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ВСУ атаковали бригаду электриков в Горловке дронами-камикадзе - РИА Новости, 27.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:30 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/ataka-1929817474.html
ВСУ атаковали бригаду электриков в Горловке дронами-камикадзе
ВСУ атаковали бригаду электриков в Горловке дронами-камикадзе - РИА Новости, 27.02.2024
ВСУ атаковали бригаду электриков в Горловке дронами-камикадзе
ВСУ атаковали бригаду электриков в Горловке дронами-камикадзе, а также сбросили на них взрывоопасные предметы, обошлось без жертв, сообщает штаб обороны ДНР. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T16:30
2024-02-27T16:30
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. ВСУ атаковали бригаду электриков в Горловке дронами-камикадзе, а также сбросили на них взрывоопасные предметы, обошлось без жертв, сообщает штаб обороны ДНР. "Штаб обороны информирует: УФСБ России по ДНР осуществлено боевое сопровождение ремонтной бригады работников экстренных служб к поврежденным электроподстанциям Горловки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба. Сообщается, что украинские войска предприняли попытки атаковать бригаду дронами-камикадзе и сбросами самодельных взрывных устройств. Жертв среди сотрудников и гражданского населения нет. Кроме того, силовиками обнаружено и перехвачено 17 украинских беспилотников (12 FPV-дронов, Mavic2, Mini3PRO, 2 Mavic3, Mavic3PRO). Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, горловка, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ атаковали бригаду электриков в Горловке дронами-камикадзе

ВСУ атаковали электриков в Горловке дронами-камикадзе, никто не пострадал

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. ВСУ атаковали бригаду электриков в Горловке дронами-камикадзе, а также сбросили на них взрывоопасные предметы, обошлось без жертв, сообщает штаб обороны ДНР.
"Штаб обороны информирует: УФСБ России по ДНР осуществлено боевое сопровождение ремонтной бригады работников экстренных служб к поврежденным электроподстанциям Горловки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
Сообщается, что украинские войска предприняли попытки атаковать бригаду дронами-камикадзе и сбросами самодельных взрывных устройств. Жертв среди сотрудников и гражданского населения нет.
Кроме того, силовиками обнаружено и перехвачено 17 украинских беспилотников (12 FPV-дронов, Mavic2, Mini3PRO, 2 Mavic3, Mavic3PRO).
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Обучение операторов FPV-дронов на полигоне на базе добровольческого батальона имени П. А. Судоплатова в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаГорловкаРоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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