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ВСУ атаковали бригаду электриков в Горловке дронами-камикадзе
ВСУ атаковали бригаду электриков в Горловке дронами-камикадзе - РИА Новости, 27.02.2024
ВСУ атаковали бригаду электриков в Горловке дронами-камикадзе
ВСУ атаковали бригаду электриков в Горловке дронами-камикадзе, а также сбросили на них взрывоопасные предметы, обошлось без жертв, сообщает штаб обороны ДНР. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T16:30
2024-02-27T16:30
2024-02-27T16:30
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. ВСУ атаковали бригаду электриков в Горловке дронами-камикадзе, а также сбросили на них взрывоопасные предметы, обошлось без жертв, сообщает штаб обороны ДНР. "Штаб обороны информирует: УФСБ России по ДНР осуществлено боевое сопровождение ремонтной бригады работников экстренных служб к поврежденным электроподстанциям Горловки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба. Сообщается, что украинские войска предприняли попытки атаковать бригаду дронами-камикадзе и сбросами самодельных взрывных устройств. Жертв среди сотрудников и гражданского населения нет. Кроме того, силовиками обнаружено и перехвачено 17 украинских беспилотников (12 FPV-дронов, Mavic2, Mini3PRO, 2 Mavic3, Mavic3PRO). Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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донецкая народная республика, горловка, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ атаковали бригаду электриков в Горловке дронами-камикадзе
ВСУ атаковали электриков в Горловке дронами-камикадзе, никто не пострадал
ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости.
ВСУ атаковали бригаду электриков в Горловке дронами-камикадзе, а также сбросили на них взрывоопасные предметы, обошлось без жертв, сообщает штаб
обороны ДНР.
"Штаб обороны информирует: УФСБ России по ДНР осуществлено боевое сопровождение ремонтной бригады работников экстренных служб к поврежденным электроподстанциям Горловки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
Сообщается, что украинские войска предприняли попытки атаковать бригаду дронами-камикадзе и сбросами самодельных взрывных устройств. Жертв среди сотрудников и гражданского населения нет.
Кроме того, силовиками обнаружено и перехвачено 17 украинских беспилотников (12 FPV-дронов, Mavic2, Mini3PRO, 2 Mavic3, Mavic3PRO).
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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