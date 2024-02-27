https://ria.ru/20240227/arest-1929787777.html

В Москве арестовали аферистку, обманувшую женщину на 67 миллионов рублей

В Москве арестовали аферистку, обманувшую женщину на 67 миллионов рублей - РИА Новости, 27.02.2024

В Москве арестовали аферистку, обманувшую женщину на 67 миллионов рублей

Мещанский суд Москвы арестовал за мошенничество Любу Амаеву, которая, выдавая себя за ясновидящую, развела клиентку на 67 миллионов рублей, сообщили РИА Новости РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T14:41

2024-02-27T14:41

2024-02-27T14:41

происшествия

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал за мошенничество Любу Амаеву, которая, выдавая себя за ясновидящую, развела клиентку на 67 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Мещанского районного суда города Москвы Амаевой Любе Ахъядовне, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 16 апреля", - сказали в суде. По версии следствия, обвиняемая, представляясь "ясновидящей и исцелительницей", убедила женщину в своих экстрасенсорных и прочих уникальных способностях "и под видом снятия порчи, проклятий, изгнания духов незаконно завладела денежными средствами потерпевшей на общую сумму 67 000 000 рублей", уточнили в инстанции.

https://ria.ru/20231206/soobschnik-1914022660.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия