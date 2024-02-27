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В Москве арестовали аферистку, обманувшую женщину на 67 миллионов рублей - РИА Новости, 27.02.2024
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14:41 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/arest-1929787777.html
В Москве арестовали аферистку, обманувшую женщину на 67 миллионов рублей
В Москве арестовали аферистку, обманувшую женщину на 67 миллионов рублей - РИА Новости, 27.02.2024
В Москве арестовали аферистку, обманувшую женщину на 67 миллионов рублей
Мещанский суд Москвы арестовал за мошенничество Любу Амаеву, которая, выдавая себя за ясновидящую, развела клиентку на 67 миллионов рублей, сообщили РИА Новости РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T14:41
2024-02-27T14:41
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал за мошенничество Любу Амаеву, которая, выдавая себя за ясновидящую, развела клиентку на 67 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Мещанского районного суда города Москвы Амаевой Любе Ахъядовне, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 16 апреля", - сказали в суде. По версии следствия, обвиняемая, представляясь "ясновидящей и исцелительницей", убедила женщину в своих экстрасенсорных и прочих уникальных способностях "и под видом снятия порчи, проклятий, изгнания духов незаконно завладела денежными средствами потерпевшей на общую сумму 67 000 000 рублей", уточнили в инстанции.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве арестовали аферистку, обманувшую женщину на 67 миллионов рублей

Суд в Москве арестовал аферистку, обманувшую женщину на 67 миллионов рублей

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал за мошенничество Любу Амаеву, которая, выдавая себя за ясновидящую, развела клиентку на 67 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы Амаевой Любе Ахъядовне, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 16 апреля", - сказали в суде.
По версии следствия, обвиняемая, представляясь "ясновидящей и исцелительницей", убедила женщину в своих экстрасенсорных и прочих уникальных способностях "и под видом снятия порчи, проклятий, изгнания духов незаконно завладела денежными средствами потерпевшей на общую сумму 67 000 000 рублей", уточнили в инстанции.
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