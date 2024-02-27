https://ria.ru/20240227/antalya-1929686884.html

Турецкий эксперт рассказал о причине оттока россиян из Антальи

Турецкий эксперт рассказал о причине оттока россиян из Антальи - РИА Новости, 27.02.2024

Турецкий эксперт рассказал о причине оттока россиян из Антальи

Факт массового оттока россиян из турецкой курортной Антальи связан с ненормальными ценами, ценовой механизм ухудшен в условиях высокой инфляции, заявил РИА... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T07:30

2024-02-27T07:30

2024-02-27T07:30

турция

анталья (провинция)

санкции в отношении россии

в мире

россия

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АНКАРА, 27 фев – РИА Новости. Факт массового оттока россиян из турецкой курортной Антальи связан с ненормальными ценами, ценовой механизм ухудшен в условиях высокой инфляции, заявил РИА Новости экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Рост цен на жилье в Анталье привел к миграции россиян в другие страны, за последний год численность иностранного населения излюбленного туристами региона Турции сократилось на 40 тысяч человек, сообщила ранее газета Posta. "К сожалению, арендная плата везде высока. Отчасти это связано с ухудшением ценового механизма в условиях инфляции. Кроме того, такая практика, как продажа жилья иностранцам, также привела к скачку цен из-за роста спроса при ограниченном предложении", - заявил собеседник агентства. По его словам, одним из критериев здесь является то, что, рента, основанная на стоимости, может быть востребована для новостроек, но возникла ситуация, когда эта рента применяется и в отношении "старых" домов. "Это аморально. Вот почему русские уезжают. Потому что здесь ненормальные цены. Через некоторое время цены могут нормализоваться, когда спрос упадет", - отметил он. Турецкие власти в январе 2023 года ужесточили проверки заявок от иностранцев на получение туристического вида на жительство: поданные не по назначению заявки отклоняются, без доказательств пребывания в Турции в качестве туриста туристический ВНЖ не выдают. С 16 октября турецкие власти увеличили минимальную стоимость недвижимости для желающих получить ВНЖ по владению ею до 200 тысяч долларов вместо прежних 50 тысяч в небольших городах и 75 тысяч в мегаполисах. По официальным данным турецких властей, к январю 2024 года Турцию за год покинули более 54 тысяч россиян, обладавших видом на жительство, при этом в целом число иностранцев, легально проживающих в Турции с ВНЖ, сократилось за год на четверть миллиона человек. Еще в начале 2023 года россияне возглавляли список иностранцев с ВНЖ, по итогам года они на втором месте после граждан Туркмении. За год число россиян с ВНЖ упало на 34% до чуть более 100 тысяч.

https://ria.ru/20240226/turtsiya-1929501415.html

https://ria.ru/20240225/turtsiya-1929402010.html

турция

анталья (провинция)

россия

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турция, анталья (провинция), санкции в отношении россии, в мире, россия